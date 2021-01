Mac Miller: el rapero que con su música dejó una lección sobre la depresión

Una de las enfermedades discapacitantes más frecuentes en la actualidad es la depresión, se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y los síntomas que genera no discriminan sexo, edad, ni mucho menos nivel socioeconómico.

Quien padece este trastorno mental sufre constantes lapsos de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, sensación de cansancio y falta de concentración.

Todos estos síntomas los experimentó el rapero Mac Miller, quien falleció el 7 de septiembre del 2018, a causa de una depresión no tratada que lo orilló a un consumo desmedido de drogas que no solo le quitaron la vida, sino su carrera musical, familia, amigos y proyectos que ya tenia para el futuro.

Con tan solo 26 de edad, se confirmó que el rapero, cantante y también compositor falleció por una toxicidad encontrada en su cuerpo de sustancias como el fentalino, la cocaína y el etanol.

De acuerdo con algunas versiones, Malcolm James McCormick (su nombre real), recurrió al abuso de estas sustancias para superar las dificultades en su vida y sus demonios, que al final, fueron su perdición.

Un mes antes de su muerte, Mac Miller lanzó Swimming, álbum que estuvo nominado al Grammy. Este disco fue una pieza clave para entender como se sentía el rapero en aquel momento, pues en cada una de las canciones se pueden percibir sentimientos de angustia, depresión, así como los métodos de afrontamiento para sus luchas internas.

A pesar de la oscuridad plasmada en este disco, también se pueden apreciar algunos toques de esperanza que pueden hacerte sentir como si realmente estuvieras en su mente.

En su última entrevista, Miller expresó que no quería estar deprimido. “Quiero poder tener días buenos y días malos... No me puedo imaginar no levantarme a veces y decir 'No tengo ganas de hacer nada'. Y luego tener días en los que te despiertas y te sientes en la cima del mundo".

Su álbum GO:OD AM también retrata muy bien lo que sentía el rapero en esa etapa de su vida, sobre todo porque se centra en confrontar a sus seres queridos con respecto a los errores que ya no quería cometer.

Y la letra de la canción "Perfect circle" de ese disco lo describe así:

Them pills that I’m poppin’, I need to man up, admit it’s a problem

Las pastillas que estoy tomando, necesito crecer, admitir que es un problema

I need to wake up before one mornin’ I don’t wake up

Necesito abrir los ojos antes de que una mañana no despierte

You make your mistakes, your mistakes never make

Cometes tus errores, ellos no te hacen

I’m too obsessed with goin’ down as a great one

Estoy demasiado obsesionado con caer como un grande

But if you wait too long they gon’ find someone to replace

Pero si esperas demasiado, encontrarán a alguien que te reemplace

Después de la muerte de Mac Miller, la cantante Ariana Grande, su entonces ex novia, lanzó el tema “Thank u, next”, donde hizo una conmovedora mención al rapero: “desearía poder decirle, `Gracias Malcolm, porque él fue un ángel´”.