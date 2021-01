Estas son las bandas que lanzarán grandes discos en 2021

Febrero

Foo Fighters - Medicine at midnight - 5 de febrero

Slowthai - TYRON - 5 de febrero

Django Django - Glowing in the Dark - 12 de febrero

Pale Waves - Who Am I? - 12 de febrero

Mogwai - As The Love Continues - 19 de febrero

Tash Sultana - Terra Firma - 19 de febrero

Alice Cooper - Detroit Stories - 26 de febrero

Roosevelt - Polydans - 26 de febrero

Marzo

Kings of Leon - When You See Yourself - 5 de marzo

Rob zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy - 12 de marzo

Ringo Starr - Zoom In - 19 de marzo

Sting - duets - 19 de marzo

Lana del Rey - Chemtrails Over the Country Club - 26 de marzo

Evanescense - The Bitter Truth - 26 de marzo