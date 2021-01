Katy Perry le dedicó las más tiernas palabras a su prometido Orlando Bloom en su cumpleaños. El actor cumplió 44 años y la cantante no dudó en reconocer lo importante que es él para su vida.

Fue en su cuenta de Instagram donde la intérprete de "Never Really Over" compartió algunas de las fotografías más íntimas con su pareja y un mensaje donde agradece al padre de su hija por el gran trabajo que hace todos los días.

"El más feliz cumpleaños 44 a mi amado, brillante padre de mi Dove y un reluciente espejo que ve y me refleja todo lo que aún no puedo ver. Gracias por siempre volver conmigo. Estoy muy agradecida de que mi luna haya encontrado su sol", escribió la cantante de 36 años.