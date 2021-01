Luego de la filtración de estas conversaciones, de las que por ahora no se confirma si son reales, el nombre del actor se hizo tendencia. Pero ¿quién es realmente?

Armand Douglas Hammer, nació el 28 de agosto de 1986, en Santa Mónica California. Duarnte su infancia vivió en las Islas Caimán pero después de iniciar su carrera en la Universidad de California, abandonó sus estudios para dedicarse a la actuación.

Inicialmente participó con papeles pequeños para proyectos de cine y televisión como "Arrested Development", "Esposas desesperadas" y "Gossip Girl". En 2008, consiguió su primer protagónico en la cinta "Blackout".

Armie Hammer, su exitosa carrera en Hollywood

Pero su gran oportunidad llegó al interpretar a los gemelos Cameron and Tyler Winklevoss en la película sobre Facebook "La Red Social". Esta no solo le dio una mayor proyección sino que llamó la atención de otros directores de cine que se interesaron en trabajar con él.

Sin duda su papel más conocido es el de Oliver en la película que co-protagonizó con Thimothée Chalamet, "Call Me By Your Name", en 2017. En ella, su personaje mantenía una relación amorosa con un joven de 17 años pero ha aparecido en otros proyectos como "Animales Nocturnos" y "Rebecca".

Las otras polémicas de Armie Hammer

No es la primera vez que Hammer se ve involucrado en polémicas en redes sociales. En 2017, al actor se le acusó de darle like a publicaciones en Twitter a fotos con conteido para adultos.

Así mismo, un comentario a una foto de Thimothée Chalamet se hizo tendencia hace algunos años. En ella, el actor comentaba con emojis de una berenjena (si saben lo que significa, entenderán), gotas de sudor y corazones. Ahora, el actor se encuentra en medio de un divorcio con su esposa Elizabeth Chambers quien, según declaraciones de Daily Mail, está sorprendida de las acusaciones contra su ex pero cree totalmente en que las mujeres que lo acusan dicen la verdad. Memes sobre el caso de Armie Hammer A pesar de la gravedad de las acusaciones, internautas en redes sociales han publicado memes al respecto, aprovechando que no se ha confirmado ni negado que las conversaciones correspondan al actor.