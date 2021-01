Las amantes de la moda no nos dejarán mentir, existen dos temporadas en el año que son indispensables para nuestro armario y estas sin duda son las de las rebajas.

Una buena oportunidad para ahorrar unos pesitos, estrenar y darle una refrescada a nuestros looks. Parece que las rebajas tienen todo a nuestro favor y nada en nuestra contra, esto si sabemos administrarnos y generar una estrategia que le convenga a nuestro bolsillo y a nuestro ser fashionista.

Consideraciones que debes hacer al comprar en rebajas

Establece un presupuesto

La primera regla y lo más importante. Apenas vamos saliendo de las deudas de Navidad como para entrar a otras. Establece cuánto dinero puedes gastar, si quieres añádele unos pesitos más y proponte no gastar más de eso.

Tiendas en línea

Ahora que nuestra ropa favorita está a un click de distancia, comprar es mucho más fácil. Sin embargo, podemos enfrentarnos a ciertos inconvenientes como las tallas, la entrega de los productos o saber si ya puestos nos va a gustar. Así que antes de comprar, checa esto.

No te dejes llevar por la talla

Tenemos la mala creencia de que si eres una talla en una tienda, lo eres en toda. Recuerda que a pesar de que existe un patrón promedio en medidas, lo mejor que puedes hacer es basarte en los tamaños que indican las tiendas, a través de su guía de tallas que te preguntará medidas de hombros, busto, altura y algunas hasta peso y qué tan ajustada te gusta la ropa.

Checa el tipo de tela

Sabemos que no somos diseñadoras de modas ni costureras para entender el material de las telas pero si aprendemos un poco de ello, no solo elegiremos ropa que nos dure más sino que sabremos cuál conviene comprar para cada temporada del año. Si estás comprando directamente en tienda, esto será mucho más sencillo.

Revisa los reviews

La mejor manera de saber si te conviene una prenda o no es viendo los comentarios de otras chicas que han comprado la misma prenda. Algunas tiendas incluso tienen la opción de poder subir fotos de cómo se ve la prenda puesta.

No te dejes llevar por las tendencia

Recuerda que las rebajas existen por una sola razón: las tiendas quieren deshacerse de las prendas que no se vendieron. Así que no lleguemos a pensar que hacen descuentos por buena onda. Lo mejor sería que intentaras comprar más ropa que sabes que puedes utilizarla en la siguiente temporada.

Compra básicos para el siguiente año

Sí, tal vez te estés adelantando mucho pero sobre todo en las rebajas de diciembre, las tiendas ponen descuentos en mucha ropa de frío. Y nosotros pensamos "ay pero ya viene la primavera". Pues qué crees, que el siguiente invierno podrías arrepentirte de no haberte comprado ese abrigo que estaba a mitad de precio.

Compara tiendas

Sin duda todos tenemos una tienda favorita y es a la que vamos primero pero muchas veces las tiendas tienen diseños muy parecidos y en otra tienda son más baratos. No está de más darse una vuelta por las distintas marcas.

Espérate un poquito más

A veces nos emocionamos de más y al ver la palabra "rebajas" ya compramos toda la tienda. Recuerda que existen las rebajas sobre rebajas y si una prenda no te convence tanto, espérate a que baje más de precio. Eso sí, si estás enamorada de un vestido o unos jeans, te sugerimos que no esperes porque luego se acaban o no le bajan de precio. Lo que más te guste es lo primero que va al carrito de compras.

Revisa bien los precios

Es común, sobre todo en tiendas físicas, que haya un error de precio. Al comprar revisa que estén haciéndote el descuento y si no sucede, exige que respeten la etiqueta (por ley, deben hacerlo). Otro tip secreto, a veces el descuento en la misma prenda es diferente y como deben respetar ese precio, puedes tener la suerte de pagar menos de lo que dice el descuento. Es bueno checar las etiquetas de varias prendas aunque sean el mismo diseño.

Por último ¿Realmente lo necesitas?

Sabemos que te encanta la moda pero si no lo necesitas por ahora, sobre todo si no estás saliendo mucho, lo mejor sería que ahorraras ese dinero para otra temporada o para alguna marca de lujo. Y claro, no vayas a comprar esas botas raras que sabes que solo usarás una vez cuando ya no estén de moda y te arrepientas de haber seguido esa tendencia.