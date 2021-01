Danna Paola se enfrenta a hackers que intentaron arruinar su nuevo álbum

A Danna Paola nadie la detiene, ni siquiera quienes han robado parte de su música y han filtrado el material de su nuevo álbum, un día antes del lanzamiento oficial de "K.O.".

La protagonista de Élite había anunciado, días antes, lo emocionada que estaba de estrenar su nuevo proyecto que incluiría, además de la música de los últimos meses, material inédito que ha compuesto en su cuarentena.

"Knock Out" su primer material discográfico en esta nueva etapa de su carrera, se estrenaría el 14 de enero pero hackers han filtrado la portada y todas las canciones del mismo por lo que con rapidez, Danna y su equipo de trabajo tuvieron que adelantar el lanzamiento.

"Sucedió algo muy loco que yo, como artista o como ser humano creí que jamás me iba a pasar. Y en el lanzamiento más importante de mi vida, mi carrera, que es "Knock Out", pues lo único que sé es que se filtró el álbum. Y yo entré en shock, grité y no podía creer lo que estaba pasando. Entonces las plataformas, por proteger el contenido y para que saliera de buena calidad pues lanzó el álbum antes de tiempo, un día antes. Pues no sé cómo, alguien había filtrado el material antes de tiempo", dijo Danna Paola en un Instagram Live.

"Ya respiré. Yo estoy emocionada, muy agradecida, yo creo que todo pasa por algo", continuó y confesó que este álbum le ha causado muchas frustraciones pero ahora viendo el resultado, se siente muy orgullosa.

Sobre K.O., el nuevo álbum de Danna Paola

"Un trabajo de mucho tiempo, esfuerzo, lágrimas, risas y mucha ilusión".

Aunque la carrera musical de Danna Paola inició desde que era muy pequeña, en telenovelas infantiles y posteriormente con temas como "Agüita", en su adolescencia. "K.O." o "Knock Out" es el primer álbum oficial de la cantante.

El álbum cuenta con once temas, de los cuales, algunos han conquistado las listas de popularidad musica. Tal es el caso de sencillos como "Friend de Semana", "Contigo" y "No Bailes Sola" (junto a Sebastián Yatra).