Primeras declaraciones de Sarah Kohan tras supuesta ruptura con Chicharito

Javier "El Chicharito" Hernández y su esposa Sarah Kohan no están pasando el mejor momento de su relación y aunque no sabemos a ciencia cierta que sea por una separación, al menos sí por los distintos rumores que corren respecto a su relación.

Desde hace varios meses, Javier "El Chicharito" Hernández y la modelo australiana Sarah Kohan, se han distanciado entre ellos en redes sociales. Con una bebé recién nacida y un hijo de año y medio, la pareja parecía estar teniendo problemas. Medios apuntaban que se trataba de una infidelidad por parte de la modelo y el coach de vida del futbolista, Diego Dreyfus.

Pero aunque ambos aclararon que esto no tenía nada que ver y mucho menos que su hijo Noah fuera en realidad de Dreyfus, las suposiciones del divorcio continúan por lo que por primera vez, después de muchas semanas de mantenerse en silencio, Sarah Kohan ha decidido hablar.

"A todos los medios de noticias que han hecho rumores acerca de mí. Quisiera decir que NUNCA he estado con otra persona física o emocionalmente desde que conocí a Javier. Así que por favor detengan todas las acusaciones insinuando que lo he hecho. Esa no es la persona que soy. Por favor respeten mi privacidad y la de mi familia", escribió en sus historias de Instagram.