Selena Gomez saca su lado más mexicano con nueva música en español

Con un ritmo más urbano pero con la seductora voz de Gomez que la caracteriza, "De Una Vez" habla de una mujer que al fin logró superar un antiguo amor y aunque él lo espere, ella nunca regresará.

El videoclip superó el medio millón de reproducciones en menos de media hora y sigue aumentando sus views rápidamente. En él, podemos ver a Selena con un look relajado y fresco. Un vestido de flores con un corazón brillante en el pecho y flores también en la cabeza.

Ya no duele como antes, no

La herida de tu amor sanó

De una vez por toda', ah-ah-ah

Soy más fuerte sola, ah-ah-ah (Soy más fuerte sola)

Es que no me arrepiento del pasado

Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas

Pero ahora este pecho es antibalas

No te tengo a ti, me tengo a mí

No es para que piense' que esto es pa' ti, nah

Yo me fui para que no se te olvide

Que a una muerte como tú se revive

Cuando se seque el último mar

Es cuando pensaré en regresar

Tú has sobreentendido lo que siento

Ya no estás, qué bueno es el tiempo

Estoy curá' de ti, te dije ya

Ya no te siento aquí, no te siento ya

Nunca supiste, no me supiste valorar, y (Oh)