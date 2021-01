Para superar con toda la actitud el día más triste del año, te contamos todo sobre la canción Blue Monday de New Order. Si es que aún no la conoces, quedarás sorprendido con el ritmo que tiene, pues al contrario de lo que muchos piensan, esta canción no te sacará lagrimas, sino que te hará bailar.

Irónicamente el día más triste del año toma nombre del hit antidepresivo por excelencia que nació en Reino Unido en la década de los 80.

La historia de como surgió el tema de Blue Monday toma lugar cuando Gillian Gilbert se encontraba ensayando un nuevo tema con New Order, fue entonces que en un instante durante la práctica perdió el ritmo de la melodía y su teclado fue a destiempo con el redoble del bombo de Stephen Morris.

Esta accidental variación dio vida a un himno fuera de tiempo que catapultó a la banda en los 80. Después de este éxito, comenzó a masificarse la música electrónica en el Reino Unido.

¿Porqué escuchar Blue Monday en el día más triste del año?

El ritmo pegajoso y bailable de esta canción te dará la inyección de adrenalina que necesitas para empezar con todo la semana, y darte cuenta que hasta en días grises y fríos como éste se puede tener la mejor actitud y la energía hasta los cielos.

El sencillo de New Order salió al mercado en 1983 bajo un sello discográfico independiente y en pocos meses, alcanzó el título del disco de 12 pulgadas más vendido de la historia. Un éxito rotundo que catapultó a la banda de rock alternativo formada por Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris y Gillian Gilbert al número 1 de las listas de éxitos en Reino Unido y Estados Unidos.

La banda siguió evolucionando hacia un nuevo movimiento musical que calaría hondo en las salas británicas y alemanas: el Synth Pop. Este movimiento nació del género New Wave y se fundamenta en el uso del sintetizador como base y en las estructuras pop.

Blue Monday se publicó cuando el Synth Pop daba sus primeros pasos, por lo que la mezcla de esta esencia futurista con las influencias de Joy Division dieron como resultado un single atípico, sin estructura convencional e imposible de escuchar sin que se te contagie su ritmo.

Aquí te dejamos la letra de la canción para que comiences este día con mucha actitud:

How does it feel

When you treat me like you do

And you've laid your hands upon me

And told me who you are?

¿Qué se siente

Cuando me tratas así?

Cuando tienes tus manos sobre mi

Y me dices quien eres

I thought I was mistaken

And I thought I heard your words

Tell me, how do I feel?

Tell me now, how do I feel?

Creí que estaba equivocado

Creí que escuché tus palabras

Dime cómo me siento

Dime ahora cómo me siento

Those who came before me

Lived through their vocations

From the past until completion

They will turn away no more

Aquellos que llegaron antes que yo

Vivieron por sus vocaciones

Desde el pasado hasta la finalización

Ellos no se despedirán más

And I still find it so hard

To say what I need to say

But I'm quite sure that you'll tell me

Just how I should feel today

Y yo aún lo encuentro muy difícil

Decir lo que necesito decir

Pero estoy completamente seguro que me dirás

Cómo debo sentirme hoy

I see a ship in the harbor

I can and shall obey

But if it wasn't for your misfortunes

I'd be a heavenly person today

Un barco en el puerto

Puedo y debo obedecer

Pero si no fuese por tu desgracia

Hoy yo sería una persona celestial

And I thought I was mistaken

And I thought I heard you speak

Tell me how do I feel?

Tell me now, how should I feel?

Y creí que estaba equivocado

Y creí escucharte hablar

Dime cómo me siento

Dime ahora cómo me siento

Now I stand here…

Ahora me encuentro aquí esperando...