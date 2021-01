Razones por las que debes seguir a la estrella de "Bridgerton", Regé-Jean Page

Si estás leyendo esto seguramente es porque ya viste o estás viendo la serie de Netflix, “Bridgerton”, en donde actúa el guapo y seductor Regé-Jean Page, quien protagoniza el personaje de Simon Basset.

En las últimas dos semanas, esta serie, se ha convertido en uno de los temas de conversación más recurrentes, tanto así que ha cautivado a más de 70 millones de personas en todo el mundo.

“Los Bridgerton” es una producción que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las más vistas, ya que es una mezcla entre “Orgullo y Prejuicio”, “Gossip Girl” y “50 Sombras de Grey”, en donde también se han añadido elementos destacables como los matrimonios interraciales o altos cargos ocupados por personas de color, nada habituales en el año en el que se desarrolla la trama, 1813.

Sin embargo, más allá de los excelentes resultados de audiencia que ha tenido la serie, hoy queremos hablar de un personaje cuya fama ha crecido como la espuma, nos referimos a Simon Basset, el duque de Hastings, que interpreta Regé-Jean Page.

Prácticamente este actor era desconocido antes del estreno de “Los Bridgerton”, pues no pasaba de los 20,000 seguidores en Instagram, y ahora las cifras solo se elevan, ya que acumula más de 3 millones de fans.

Y si eres de las personas que aún no lo conoce, aquí te dejamos algunos datos curiosos sobre el actor:

-La vida del actor estuvo marcada por el rechazo pero con el tiempo aprendió que sus diferencias lo hacían muy especial.

Desde pequeño fue muy criticado por su origen, ya que nació en Inglaterra pero creció en Zimbabue, Africa. “Siempre fui diferente y no encajaba en el molde, las personas no sabían que hacer conmigo”, “o era el niño africano raro o era muy elegante para mis compañeros”.

-Con el tiempo aprendió a tomar las criticas con sentido del humor. “Me preguntaban si teníamos electricidad y teléfonos, a lo cual yo respondía: si tenemos electricidad, pero tienes que apagar las luces de noche o atraes a los leones”.

-Liberó su frustración en uno de sus papeles más conocidos, en donde los temas de discriminación en la serie “Roots” lo quebraron. “Comencé a llorar y no podía respirar, los que me cargaban no ssbian que hacer”.

-Su talento opacó su origen y llamo la atención de grandes directores. Pero cuando todo mejoraba, su carrera dio un giro que parecía devastador, “For The People” prometía volverlo una estrella pero fue cancelada.

A pesar de la noticia, este fracaso fue el primer paso hacia el éxito, porque después consiguió su primer papel principal en la serie de Netflix, “Bridgerton”.

-Al sensual y misterioso duque de Hastings, la noticia de su protagónico en Bridgerton le cayó como anillo al dedo, pues fue el impulso que necesitaba su carrera, tan así que el actor podría ser el próximo James Bond.

¿Qué te parece la historia de este galán?