Actores de la serie “Cobra Kai” participaran en documental sobre Pat Morita

Son contadas las personas que no logran ubicar al famoso actor y comediante Pat Morita, y a 15 años de su muerte y de la mano de la popularidad que ha ganado la serie ‘Cobra Kai’, llega el documental titulado 'More Than Miyagi: The Pat Morita Story' en donde sin duda se plasmará su gran historia y trayectoria digna de ser explorada.

La cinta documental, escrita y dirigida por Kevin Derek, experto en artes marciales, estará plaga de momentos de nostalgia y testimonios de todos aquellos que compartieron momentos valiosos con el actor, con las participaciones de los actores de Cobra Kai y Karate Kid; entre ellos, Ralph Macchio, William Zabka y Martin Kove.