Elle Woods regresaría en 2022 con 'Legalmente rubia 3'

Han escuchado nuestras súplicas. Mindy Kaling, guionista y productora estadounidense, ha confirmado la tercera parte de la película ‘Legalmente rubia’, pero eso no es todo, se espera que esta entrega incluya algunos "momentos favoritos de los fans".

"Me encanta la franquicia. Amo a Elle Woods como personaje y cuando Reese Witherspoon me pidió que lo escribiera, pensé, '¡Absolutamente!' (…) No sé cuándo podremos rodar películas nuevamente, pero sería genial rodarlo este año".

El guión de Kaling tendrá la colaboración del creador de la serie 'Brooklyn Nine-Nine', Dan Goor. ‘Legalmente rubia 3' espera estrenarse en 2022, pero aún no está claro cuál del elenco original estará. Aún así es una ¡gran noticia!