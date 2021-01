Las cinco mejores películas románticas para esperar el 14 de febrero

Falta poco para el Día del Amor y la Amistad, y aunque no solo el 14 de febrero se pueden expresar o hacer algún presente para tu pareja, este día concentra una energía muy especial que sin duda debes compartir con la persona que más amas.

La pandemia nos ha dejado casi sin opciones para salir, ya no podemos ir al cine, a un restaurante, a eventos especiales, conciertos y demás actividades de entretenimiento porque debemos cuidarnos y asegurar que nuestra salud se mantenga estable.

Es por eso que si aún no has hecho planes para pasar este 14 de febrero a lado de tu persona especial, te compartimos cinco pelis de amor que podrás ver en tu casa. No olvides las palomitas, los dulces y la intención de darle todo el amor y cariño a ese ser que hace vibrar tu corazón.

1.Cuestión de tiempo

En esta película Tim (Domhnall Gleeson) se traslada desde la costa de Cornualles a Londres para trabajar en un bufete de abogados y acaba conociendo a la preciosa e insegura Mary (Rachel McAdams). Se enamoran, pero un desafortunado viaje en el tiempo borra el momento en que se conocieron. En la trama se encuentran una y otra vez, hasta que– finalmente y gracias a un astuto uso del viaje en el tiempo, consigue reconquistarla.

Tim utiliza sus poderes del tiempo para crear una perfecta petición de mano, también para salvar su boda del peor discurso por parte del padrino y para impedir un desastre profesional en la vida de su mejor amigo.

Sin embargo, conforme los planes de Tom se llevan a cabo, se da cuenta de que los viajes en el tiempo al final no pueden proteger a sus sus seres queridos, que el tiempo tiene una razón de ser y que es peligroso.

2.-Amor a media noche

Una historia verdaderamente conmovedora que nos presenta a Katie (Bella Thorne), una joven de 17 años que vive recluida en su casa durante el día para evitar incluso la más mínima exposición a la radiación solar. Desde niña ella está enamorada de Charlie (Patrick Schwarzenegger), pero solo lo pude mirar a través de la ventana. Un día sus vidas se cruzan y comienzan un romance nocturno.

3.Los juegos del destino

¿Cómo sería la relación entre un bipolar y una viuda con pocas habilidades sociales? En esta película vemos la historia de Pat (Bradley Cooper), un hombre con problemas de salud mental y Tiffany (Jennifer Lawrence), cuya vida también es un desastre, porque es viuda y perdió su empleo por haber tenido sexo con casi todos sus compañeros de trabajo.

4.Siempre el mismo dia

Una cinta que nos habla del amor como un sentimiento que no se puede controlar, en el que dos personas tan diferentes se necesitan y deciden elegir el mismo camino, por sinuoso y tortuoso que pueda llegar a ser.

5.Quiéreme si te atreves



Un juego del amor que pocos se atreverían a jugar. Sophie (Marion Cotillard), una niña de ocho años es molestada en un autobús por sus compañeros por ser de origen polaco, y Julien (Guillaume Canet), su mejor amigo, siempre la llega a rescatar de ese tipo de situaciones y la defiende.

Cuando Sophie rompe en lagrimas Julian la invita jugar un juego en donde una caja de música será la estelar de la película, pues deberán cumplir los retos que cada uno se lanza, al final Sophie y Julien se dan cuenta de que ese juego los unió para siempre.