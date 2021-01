Recordamos a la bruja cósmica, Janis Joplin, con estas canciones

Una reina indiscutible del blues y del rock psicodélico, referente de la contracultura y por supuesto un icono del movimiento hippie, ella fue Janis Joplin, la grande, también conocida como la "bruja cósmica".

Un mito que se agiganto por su temprana muerte a los 27 años como consecuencia de una sobredosis, y que hoy de estar viva, cumpliría 78 años.

“Cuando canto me siento como cuando te enamoras por primera vez”, decía Janis, una mujer que dejó una huella imposible de borrar en la música en apenas cuatro años, los que pasaron entre su debut, con Big Brother and the Holding Company, y su trágico final el 4 de octubre de 1970.

Tres álbumes bastaron para que Janis dejara todo un legado musical, pero, sin duda, los álbumes más importantes fueron Big Brother and the Holding Company y Kozmic Blues Band.

Un ícono femenino de la contracultura de la década de los años 60, y hasta la fecha continúa siendo una de las grandes representantes del movimiento hippie que revolucionó el mundo. Janis hizo viajar a miles de personas con su música en festivales como el de Monterrey y el de Woodstock.

“Lo que hemos tenido que hacer es aprender a controlar el éxito, ponerlo en perspectiva y no perder la esencia de lo que estamos haciendo: música”, aseguraba Janis Joplin en pleno apogeo de su carrera, reconocida años después con su entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1995, el premio Grammy a la carrera artística en 2005 o su inclusión en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos elaborada por la revista musical “Rolling Stone”.

Para recordar a la bruja de la psicodelia aquí te dejamos algunas de sus canciones con las cuales podrás viajar a donde tu imaginación quiera:

1.Kozmic Blues

2.To Love Somebody

3.Summertime

4.Work Me, Lord

5.Mercedes Benz