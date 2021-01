Descubre los tipos de personas solteras que existen

Dentro de la categoría también encontramos a las personas solteras por autosuficiencia, que tienen la creencia de que no necesitan de nadie más que les aporte alguna diferencia, tanto así que suelen pasar bastante tiempo a solas por decisión propia, lo que contradice el querer estar en pareja.

Y encontramos a las personas solteras por aislamiento, que en caso contrario a los autosuficientes, no les agrada para nada estar solos, pero han pasado demasiado tiempo alejados de los demás que al final, les resulta bastante complicado lograr relacionarse con alguien más.

Soltera por baja autoestima

Las personas dentro de esta categoría carecen de una buena autoestima, llevándolos a evaluarse como “incapaces” en todos los aspectos de su vida, esto incluye la vida en pareja. No se consideran lo suficientemente atractivas para los demás, formando la idea de que no son dignas de ser amadas, creyendo que aquellos que deseen estar a su lado solo, solo perderán el tiempo. Algo que los identifica es que suelen comportarse tímidas, consideran a esta forma de soltería, la peor.

Soltera por malas experiencias

¿A quien no le han roto el corazón? Ya se por infidelidad, una doble vida, desaparecer de la nada o el maltrato, existen personas que, debido a sus malas experiencias, deciden abandonar la búsqueda del amor, y pasan a concentrarse en ellas mismas. Este sentimiento provoca el rechazo a conseguir una nueva pareja, debido a las experiencias tan difíciles, e incluso traumantes por las que han pasado, llegando a desarrollar en algunos un miedo enorme a enamorarse de alguien más, mejor conocido como filofobia.

Soltera por pesimismo

Este tipo de solteros ven el mundo de pareja como algo bastante turbio y oscuro, y no indica que no disfruten tener una pareja, pero tienen la creencia de que el estar con alguien no es algo que pueda aportarles a su vida. Tiene la idea de que todos sus sentimientos son solo creencias que se van construyendo durante sus relaciones, por lo que jamás encontraran a esa mitad que pueda complementarlos. Su característica principal es que tienden a comportarse de manera muy fría.

Soltera por su ideología

Este tipo de solteros se define por los cierto tipos de ideologías que mantienen. Es la manera en la que ven el mundo en general, por lo que comienzan a condicionarse sobre las relaciones en pareja. Uno de los principales factores es la religión, la cual puede llegar a orillar a las personas a permanecer solteras hasta encontrar la persona ideal, con la misma visión que ellos.