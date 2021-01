Así se conocieron algunas de las parejas más icónicas del cine

Se conocieron en el casting de “El príncipe de rap”, en donde Jada, lamentablemente no consiguió el papel para interpretar a la novia de Will en la serie debido a su baja estatura, sin embargo logró flechar el corazón del actor. Tan solo dos años después de conocerse se casaron. Actualmente, ambos han confesado que viven el momento más feliz de su vida, y aunque han tenido altibajos, mantienen vivo el romanticismo y la pasión.

Eva Mendes y Ryan Gosling

La siguiente pareja se a catalogado como una de las mas discretas del medio. Sus primeras apariciones juntos surgieron en 2011, durante su participación en “The Place Beyond The Pines”. En realidad ninguno de los dos confirmó su relación, simplemente realizaron apariciones juntos y después de años juntos, queda claro que son una gran pareja. Lo curioso de esta pareja es que realmente no sabemos la verdadera historia de cómo se conocieron, lo que si es que están completamente enamorados y extremadamente felices con su familia.

Angelina Jolie y Brad Pitt Todos sabemos que Brad y Angelina se enamoraron mientras filmaban la película “Sr y Sra Smith”, comenzando de una historia de amor que, 12 años más tarde, terminó de la peor manera. Aunque, por algunos meses ocultaron su amor, ya que Brad estaba casado con Jennifer Aniston, el romance no tardó en salir a la luz y la confirmación oficial por parte de la pareja no llegó hasta meses después del divorcio de Pitt. Tras El inicio del fin fue en 2014, cuando se casaron en una ceremonia íntima y familiar, y dos años después, y seis hijos, se separarían alegando diferencias irreconciliables. Sin dudas es el final de una de las parejas más fascinantes y emblemáticas de Hollywood. Nos han hecho reír, llorar, sufrir y hasta soñar, ¿será por eso que nos encantan las películas de amor?