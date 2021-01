David Richardson, guionista y productor estadounidense, conocido por su trabajo en "Los Simpson", falleció el pasado lunes 18 de enero a los 65 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. Así mismo, llevaba 30 años luchando contra el cáncer.

El sitio de entretenimiento, Deadline, confirmó la noticia del creativo, quien fue reconocido por su trabajo como guionista de otras series como "Malcolm el de enmedio" y "Two and a Half Men".

Quién fue David Richardson

Nació el 24 de diciembre de 1995. Su carrera inició en 1985 en la serie para NBC "Grand" donde se desempeñó como escritor. Más tarde se integró al equipo de Empty Nest hasta tener la oportunidad de escribir el guión de "Homero ama a Flanders" para "Los Simpson", uno de los capítulos más queridos por el público de la animación de FOX.

Además, fue creativo y productor de series como "Two and a Half Men", "Malcolm in the Middle", "8 Simple Rules", "Phenom", "Ed" y "What About Joan".