Camilo y su nueva musa: Macarena Achaga en "Ropa Cara"

El famoso cantante colombiano, conocido por temas como "Vida de Rico" y "Tutu", anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "Ropa Cara", el cual deja atrás las canciones románticas y con ritmos que ponían a sus fans a bailar, para experimentar con un nuevo estilo del género urbano, uno más relajado.

Sus canciones dedicadas a Evaluna no fueron lo único que abandonó pues desde que se casó con la actriz y cantante venezolana, por primera vez ella no es la protagonista de sus videos, sino la argentina Macarena Achaga.

Macarena Achaga, la nueva musa de Camilo y Evaluna

Pero no porque Evaluna no haya sido la imagen de su videoclip, no significa que haya sido apartada del proyecto sino todo lo contrario. La hija de Ricardo Montaner se convirtió en la directora del video musical, junto a Santiago Achaga, hermano menor de Macarena.

Evaluna ya había mostrado su interés en dirigir videos musicales tanto con sus amigos como con su esposo. Junto a su madre, dirigió "Titanic", colaboración de Camilo con Kany García. Así mismo dirigió "Feelings" de su mejor amiga Nicole Zignago.

Anteriormente la pareja había compartido algunas fotos tomadas por el también actor argentino, sin dejar ver en qué proyecto estaban metidos. Ahora, con el estreno de este tema, los fans de Macarena y Santiago se unieron a la tribu (como se hacen llamar los fans de Camilo) para hacer tendencia tanto en redes sociales como en Youtube, este tema que alcanzó más de tres millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Una historia basada en hechos reales de las que no se cuentan por ser tan personales

Letra de "Ropa Cara" de Camilo

Esta es una historia basada en hechos reale'

De las que no se cuentan por ser tan personales

De cuando conocí a una niña de buenos modale'

Y muchos seguidores en las redes sociales

Todo iba bien en términos generales

Hasta que demostró peligrosas señale'

Un día me dijo: "Mira, tú así no me sales"

"Con esa ropita como de garage sale"

[CORO]

Y ahora quiere que me ponga ropa cara

Balenciaga, Gucci, Prada

Balenciaga, Gucci, Prada

Pero de eso no tengo nada

Y quiere que me ponga ropa cara

Balenciaga, Gucci, Prada

Balenciaga, Gucci, Prada

Pero de eso no tengo nada (Ajá)

Primera vez en la tienda de Louis Vuitton (Vuitton)

Buscando un blazer y un cinturón (Cinturón)

Toda la noche cuidando pa' no romperlo

Pa'l otro día devolverlo

Pidiendo el carro presta'o pa' recogerla

Perfumadito pa' poder verla

Peinadito como un niño pa' la escuela

Como pingüino Marinela

¿Qué me pasó? Se me olvidaron

Todas las cosas que en la casa me enseñaron

¿Qué me pasó? Así no funciona

Yo no soy esa persona

[CORO]