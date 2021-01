Katy Perry cierra con "Firework" investidura de Biden: un show lleno de fuegos artificiales

Katy Perry cerró con broche de oro la investidura del presidente de Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, realizado la noche del pasado 20 de enero.

El cielo que cubre la Casa Blanca se llenó de fuegos artificiales mientras la cantante estadounidense interpretaba uno de los temas más exitosos de su carrera, "Firework", durante el evento titulado "Celebrando América".

Vestida totalmente de blanco y teniendo de fondo el Monumento a Washington, Katy Perry comenzó entonando una versión más tranquila de la original. Pero fue a la llegada del coro que el cielo se iluminó con un espectáculo de luces que duró aproximadamente dos minutos.

El espectáculo de Perry se hizo tendencia en Twitter, confirmando el regreso de la cantante a la escena musical tras el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom.

Las otras presentaciones de la investidura de Biden

Presentados por Tom Hanks, estos fueron los artistas que se presentaron en la toma de protesta de Biden.

Lady Gaga

John Legend

Demi Lovato

Justin Timberlake

Tyler Hubbard

Tim McGraw

Black Pumas

Luis Fonsi

Ozuna

New Radicals

Lady Gaga interpreta el himno de Estados Unidos

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, fue la encargada de dar inicio a la toma de posesión de la presidencia estadounidense. Además de su potente voz, Gaga llamó la atención por su atuendo donde resalta una paloma de la paz dorada en su pecho.

J Lo dando un mensaje en español a los latinos en Estados Unidos

"Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos" fueron las palabras de Jennifer López durante su participación en la toma de protesta. Estas se han convertido en las primeras palabras que se pronuncian en español durante una investidura en el país. Así mismo, J LO interpretó "This Land is your Land" y "America The Beautiful".

Demi Lovato, Justin Timberlake, john Legend y más

Demi Lovato impresionó con su voz al interpretar Lovely Day. John Legend haciendo uno cover de la cantante Nina Simone con el tema "Feeling Good". Por su parte, Ant Clemons y Justin Timberlake, directo desde Tennesse, interpretaron "Better Days".

Luis Fonsi y Ozuna dándole el toque latino

DJ Cassidy fue el encargado de presentar a las estrellas latinas en un show virtual. Ozuna cantó "Taki Taki" y Fonsi interpretó el éxito de "Despacito".

Investidura de Biden completa

Si quieres ver todas las presentaciones y los discursos de la investidura de Biden, te lo dejamos en el siguiente video.