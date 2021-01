María León, la diva del pop que te sorprenderá con sus multifacetas

Una nueva faceta

A pesar de los éxitos que estaba cosechando con Playa Limbo, María León tomó la decisión de anunciar su salida en diciembre de 2016, para enfocarse en su carrera como actriz, pues en ese momento haría su debut en la serie “Guerra de Ídolos” que se estrenaría en Telemundo y Netflix.

Aunque gran parte de su talento se encontraba en la actuación, María no dejó de pensar en la música, tan es así que tres años después de su salida de Playa Limbo, y ya como solista, lanzó su primer disco al que llamó “Inquebrantable”.

Maria León ha participado en muchos programas de televisión del género reality show donde ha sido jurado y también tuvo una particular participación en el programa “Bailando por un sueño” donde ganó el concurso y se destacó junto a su pareja de baile Adrián Arellano.

Datos curiosos que no sabías de María León

1.Estudió piano, guitarra clásica, batería y yembe, lo cual ama ya que gracias a eso pudo conocer a grandes maestros que le hicieron enamorarse más de la música.

2.Ama cocinar, “la cocina me ayuda mucho a relajarme y me gusta cocinarle a las demás personas, porque es entregar amor y tiempo a la gente que quieres”.

3.Le teme a los aviones, a pesar de que viaja constantemente por motivos de trabajo, de hecho desde que se sube al avión se pone muy nerviosa: “Rezo antes de cada vuelo y si se puede prefiero irme en carretera a los lugares que están más cerca”.

4.Es fan del mezcal: “No soy mucho de beber, pero si tomo es mezcal; me gusta su aroma, su sabor y que es cien por ciento mexicano”.

5.Practicó pole dance por años

6.Uno de sus hobbies es prácticar calistenia, una forma de hacer deporte con el peso propio. “Me ha funcionado, me he tonificado y me siento bien”.

7.Tiene un gusto culposo por el rock pesado: “Cuando tenia 15 o 16 años estuve en una banda de rock pesado que se llamó Torton y la verdad me gusta mucho esa música”.