La historia de "Michelle" la canción de amor que inspiró a Paul McCartney

Infinidad de cosas se pueden escribir acerca de una de las bandas más importantes de la historia de la música, pues The Beatles ha dejado un legado que ha trascendido por generaciones.

Cerca estamos ya del 14 de febrero, Día del amor y la amistad, y aunque ésta emblemática banda tiene múltiples canciones que nos recuerdan al amor, hoy hablaremos de una en particular, que aunque no está inspirada en una mujer, si habla de este sentimiento y al mismo tiempo es parte de una anécdota entre amigos.

Nos referimos a “Michelle”, una canción compuesta por Paul McCartney y John Lennon, la cual fue parte del álbum Rubber Soul del año 1965.

La historia de esta canción comenzó cuando Lennon acudía a la escuela de arte y cultura en Francia, y como era de esperarse en esas etapas de la vida, con frecuencia se organizaban fiestas a las cuales asistían Lennon y por supuesto su invitado McCartney.

En esas reuniones la pasaban de lo mejor, Paul acostumbraba a hacerse pasar por francés y para llamar la atención tocaba un tema instrumental al que añadía una que otra palabra de amor en francés conocida por él, a veces hasta las inventaba y como dicen por ahí las washawasheaba.

Unos años después, cuando The Beatles se encontraba trabajando en el álbum Rubber Soul (1965), John recordó aquella canción que Paul tocaba en las fiestas francesas y le sugirió convertirlo en algo real.

Fue así como pidieron ayuda a Ivan Vaughan, un amigo cuya esposa era maestra de francés para que les ayudará con una frase que rimara bien con “Michelle, ma belle”. El resultado de esa combinación fue que a la frase se le añadió “Sont des mots qui vont tres bien ensemble”, que en el idioma de Shakespeare significa y se canta como: “These are words that go together well”.

Esta composición ganó un Premio Grammy como la mejor canción del año y en 1999, BMI incluyó a “Michelle” como la canción 42 dentro de las mejores compuestas durante el Siglo XX.

Y aunque “Michelle” no fue un tema escrito pensando en alguna mujer, la letra es perfecta para decirle te amo a la persona que más te importa.