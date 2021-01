Preparan segunda precuela de "Game of Thrones"

Para todos los amantes de “Game of Thrones” le tenemos una gran noticia, y es que se acaba de confirmar la segunda precuela de la serie, y será acerca de las novelas cortas “Tales of Dunk and Egg”.

La historia, dividida en tres novelas cortas: “The Hedge Knight”, “The Sworn Sword” y “The Mystery Knight”, se centrará en las aventuras de los personajes Dunk y Egg , ocurridas un siglo antes de lo narrado en “Game of Thrones”. Cabe mencionar que nuevamente, serán los integrantes de la familia Targaryen los protagonistas, por lo que conoceremos un poco más de su linaje.