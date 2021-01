'Los Dioses': Anuel AA & Ozuna estrenan álbum en conjunto

La música Latina se encuentran de fiesta este viernes por el estreno del álbum en conjunto de dos grandes exponentes de este género, Anuel AA y Ozuna. Titulada ‘Los Dioses’, la producción discográfica contiene 12 temas inéditos interpretados por los multi-galardonados cantautores de origen puertorriqueños.

Como antesala al lanzamiento del álbum se estrenó, este pasado miércoles, el documental de 20 minutos ‘Anuel AA & Ozuna - Los Dioses’, disponible en el canal de YouTube de Ozuna.

Pero en el canal de YouTube de Anuel AA se estrenaron algunos videos musicales que pertenecen a los sencillos: ‘Los Dioses’, ‘Municiones’ y ‘Antes’. Los videos musicales fueron filmados en la ciudad de Miami bajo la dirección de Fernando Lugo.

El disco cuenta con la colaboración de importantes productores y compositores de la música urbana, entre ellos: Dynell, Yazid, Tainy, Hi Music Hi Flow, Carlos Mercader, Ovy on the Drums, Lil Geniuz, DJ Luian, Mambo Kings, Jowny, Foreignteck, Súbelo Neo, Yo Poppy, y Legazzy.

‘Los Dioses’ es un álbum en el cual se puede apreciar como Anuel AA y Ozuna se hacen cómplices para escalar juntos a otro nivel en su versatilidad musical. Combinando la esencia que los ha llevado a destacarse en corto tiempo entre los artistas más escuchados del género musical a nivel global.

Con motivo del lanzamiento de 'Los Dioses', Anuel AA y Ozuna aparecen en portada de la primera edición digital del 2021 de la revista Billboard, haciendo historia como los primeros artistas latinos en encabezar la versión digital de la prestigiosa publicación.