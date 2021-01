‘Bubble Gum’: el nuevo sencillo de Lele Pons y Yandel

Con la producción del hijo mayor de Yandel, Sour, junto con Izzy y Wassily, la canción resulta instantáneamente contagiosa de principio a fin. Sobre un bajo ‘grueso’ y un ritmo abrasador, Yandel y Lele puentean épocas y estilos con un coro antojadizo y un gancho pegajoso. Ambas estrellas también unen fuerzas en el video musical, donde se alocan en una tierra de chicle, colorida y brillante. Viajando juntos en un convertible rosa clásico, la química entre ellos sencillamente revienta en 'Bubble Gum'.

Respecto a trabajar juntos, Yandel comentó: "He seguido a Lele por un tiempo. Siempre me ha gustado su flow como vocalista y la forma única en que se expresa. Su energía es contagiosa y de verdad tuvimos buena química. Creo que eso se puede sentir en la canción y en el video. Me emociona comenzar el 2021 junto a un talento femenino tan potente como ella”.

Lele agregó: "yo quería que 'Bubble Gum' fuera una canción que te diera ganas de bailar como si nadie te viera. Es sexy y divertida y embriagadora y pegadiza. Yandel ha sido uno de mis artistas favoritos durante mucho tiempo, por lo que tener la oportunidad de trabajar con una leyenda como él, fue una experiencia especial".

El gran éxito de Lele en el 2020, 'Se Te Nota' -con Guaynaa- sigue siendo un fenómeno mundial con casi quinientos millones de reproducciones totales y subiendo. La artista hizo también su debut televisivo en un programa late-night, con una sexy interpretación de la canción en un barco, en The Tonight Show con Jimmy Fallon, de la cadena NBC.