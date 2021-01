Royal Blood estrena su nuevo álbum:“TYPHOONS”

Después de dos álbumes número 1 en el Reino Unido, 2 millones de ventas de álbumes y una serie de elogios internacionales, es posible que no te hayas imaginado que Royal Blood tenía otra sorpresa para tí.

Por si los logros del pasado no fueran suficientes, esta banda acaba de anunciar su esperado tercer álbum “Typhoons”.

Particularmente, este álbum significa mucho para Mike Kerr y Ben Thatcher ya que hacerlo implicó un retornó consciente a sus raíces.

“Nos topamos con este sonido y fue divertido de inmediato tocarlo,” recuerda Kerr. “Eso es lo que provocó la creatividad en el nuevo álbum, la persecución de ese sentimiento. Sin embargo, es extraño, si piensas en ‘Figure it Out’, contiene el embrión de este álbum. Nos dimos cuenta de que no teníamos que destruir por completo lo que habíamos creado hasta ahora; solo teníamos que modificarlo, cambiarlo. Sobre el papel, es una pequeña reinvención. Pero cuando lo escuchas, suena tan fresco.”

Esos rasgos palpitan a lo largo del nuevo single y la pista principal. El bajo en espiral de Kerr arroja un encanto hipnótico a medida que aumenta en intensidad, mientras que su voz cambia a voluntad entre un rugido de rock crudo y un falsete conmovedor. Está respaldado por los ritmos atronadores de Thatcher, sus ritmos tensos infundidos con hihats cargados de groove.

Ese nuevo enfoque se manifestó en la decisión del dúo de producir la mayoría de ‘Typhoons’ ellos mismos. ‘Boilermaker’ fue producido por el lider de Queens of the Stone Age, Josh Homme, las dos bandas se conectaron por primera vez cuando Royal Blood fueron grupo invitado durante la gira por Norteamérica. Mientras tanto, el gandor de premios Grammy, Paul Epworth produjo ‘Who Needs Friends’ y contribuyó con producción adicional a ‘Trouble’s Coming’.

‘Typhoons’ se estrenó en formato digital, vinilo y CD. Y si eres fan de esta banda, te compartimos que han preparado una sorpresa para ti, ya que en su tienda oficial ofrecerán una edición de lujo del vinilo limitada a una única serie de 8000 copias para todo el mundo.