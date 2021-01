Kourtney Kardashian y Travis Barker podrían estar saliendo después de que se rumoro por años

Después de múltiples sospechas, el amor que existe entre Kourtney Kardashian y Travis Barker puede ser oficial, esto luego de que una fuente declarara a la cadena de televisión E! que la pareja había estado saliendo de manera casual desde diciembre.

Dicho argumento se corroboró luego de que ambos fueran captados hace unos días en Palm Springs, California.

"Han sido muy discretos”, explicó la fuente. "Son una muy buena pareja y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis. Han sido vecinos y grandes amigos durante años, y recientemente se volvió romántico".

El baterista se había interesado durante bastante tiempo en la mayor de las Kardashian y siempre quiso mejorar las cosas. De acuerdo con las declaraciones de la fuente, la atención como padre que tiene Travis fue lo que que llamó la atención de Kourtney.

"Travis siempre ha tenido buen ojo para Kourtney. La química y el coqueteo siempre han estado ahí. Tienen mucho en común y ella siempre se ha sentido atraída por cómo es Travis como padre. A ambos les gusta relajarse en casa con sus hijos, y todos se llevan bien. Lo que tienen va bien y no están presionando para que sea muy serio en este momento”.

“Es bastante nuevo, han estado saliendo durante “aproximadamente un mes o dos”, compartió la fuente.

El sábado 23 de enero, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió una imagen en su Instagram, en donde se puede ver como está pasando un día de relajamiento en la casa de Palm Springs de su madre, Kris Jenner.

Poco después, el baterista de Blink-182 publicó instantáneas similares que mostraban el mismo fondo y escenario.

En las redes sociales las coincidencias despertaron el interés de los fanáticos y llegaron a la conclusión de sí estaban pasando tiempo juntos, pues notaron lo coqueta que estaba siendo Kourtney en su Instagram, ya que hace solo unos días, publicó una selfie en el espejo, en la que mostraba a su hermana el conjunto de lencería SKIMS de Kim Kardashian.

"Dulces sueños", escribió Travis Barker con un emoji de corazón negro. Poco después, el músico de 45 años comentó con un solo emoji de rosa.

Hasta el momento, tanto Kourtney como Travis no han abordado públicamente su romance y su reciente reunión.