Leo Dicaprio y Kate Winslet: el por qué sí existen las amistades entre hombre y mujer

Hay quienes no lo creen. Siempre escuchamos decir que un hombre y una mujer no pueden ser amigos pero Leonardo DiCaprio y Kate Winslet nos han demostrado que se puede estar equivocado y que no precisamente las relaciones hombre-mujer terminan en noviazgo, matrimonio o en ruptura sentimental.

Y es que aunque no sean pareja, Leo y Kate han demostrado que son de las parejas más estables del espectáculo, llevando más de 24 años de amistad y demostrándose amor incondicional cada que se puede.

Madurez, admiración y respeto son algunos de los factores que se necesitan para tener una relación de amistad entre hombre y mujer en la que no se exijan como pareja y ninguno confunda el amor que sienten entre ellos. Te contamos la historia de amor y amistad entre Leonardo Dicaprio y Kate Winslet que nos demuestran que las relaciones entre hombre y mujer sí pueden ser solo amistosas.

Cómo se conocieron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

Titanic, el barco del amor... y la amistad

Era 1996 cuando Kate Winslet y Leonardo DiCaprio se conocieron en el set de filmación de Titanic. Ella con 21 años y él con 22, se convirtieron en la promesa de Hollywood y aunque hicieron una increíble pareja en la película, jamás confirmaron ningún tipo de noviazgo y se mantuvieron con amigos desde ese momento y para siempre.

El rodaje de la película duró seis meses y aunque sabían que era la gran oportunidad de sus carreras, hacerlo no fue nada fácil. Kate estuvo a punto de renunciar varias veces por las largas jornadas de trabajo y por la presión que exigía tanto el personaje como el set de filmación. Pero gracias a las palabras de aliento de Leo, ella se esforzó hasta terminar.

Durante un rodaje, Kate tenía que mantenerse suspendida en un arnés a 30 metros de altura. La actriz sufrió un ataque de vértigo y su amigo fue quien le dio las palabras de aliento para superarlo. Así mismo, las altas temperaturas del agua del barco la llevaron a sufrir neumonía y todos los recibió una llamada de Leonardo DiCaprio.

"Fue mi mejor amiga durante siete meses. Nos desahogábamos juntos, estábamos atentos el uno al otro. Ella era la persona ideal para trabajar, porque parecía un muchacho más. Todo habría resultado más duro sin ella. Fuimos muy compañeros", dijo Leo durante una entrevista de televisión.

El destino los volvió a unir

Ocho años después coincidieron de nuevo en el set. En Revolutionary Road volvieron a ser pareja y gracias al gran equipo que hicieron, Kate ganó un Golden Globe, que entre nervios, agradeció a su compañero por estar con ella, diciéndole que lo ha amado durante trece años.

Leonardo DiCaprio, el amigo incondicional

Kate Winslet ha tenido varias decepciones amorosas y Leonardo DiCaprio ha estado con ella en cada momento difícil. Él fue su paño de lágrimas cuando se divorció de Jim Therapleton, la entregó en el altar cuando se casó por segunda vez, con el director Sam Mendes y volvió a estar con ella en su divorcio y luego tercer matrimonio con Edward Smith.

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio nos demuestran que una amistad puede prevalecer, no importa si son entre un hombre y una mujer.