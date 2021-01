6 besos improvisados que se volvieron icónicos

El proceso que lleva consigo tanto las series como las películas tiene un toque de magia, desde la creación de su guion, hasta la filmación, producción y edición, y parte de esa magia se la debemos a los actores que deciden darle un toque distintivo a su personaje y comienzan a improvisar.

La lista que te mostramos a continuación tiene que ver con la a libertad de los interpretes para improvisar cuando lo consideren necesario, ya sea por que leas ganaron las emociones o simplemente creyeron que la escena luciría mas, estos 6 besos no estaban originalmente en el guion, pero se volvieron completamente icónicos.

Un momento lleno de improvisación fue el que protagonizaron Jennifer Lawrence y Amy Adams cuando sus personajes se encontraban discutiendo acaloradamente frente al espejo de un baño y decidieron besarse, sorprendiendo a todos los presentes, al grado de gustarle tanto al director, que decidió dejarlo en el proyecto final. Las actrices confesaron que pactaron el beso, sin que nadie se enterara, para que el personaje de Amy reflejara su gran inestabilidad emocional, mismo que acompañaron con la risa enloquecida de Lawrence, que también fue improvisada.

Un gran y enternecedor beso fue el que nos regalaron Luke Skywalker y la princesa Leia, durante la emotiva escena donde los dos personajes cerraban su historia al decirse adiós, sellándola con un hermoso gesto de hermanos cuando Luke besa en la frente a Leia. Mark Hamill y Carrie Fisher confesaron que el beso no estaba planeado, sino que simplemente sucedió, dejando fascinados a los directores y convirtiendo a la escena en la más bonita de la película.

3-Top Gun

Y si de clásicos hablamos, no podemos olvidar ese beso que definió la relación entre sus protagonistas Charlie y Maverick, un dulce encuentro en una motocicleta que no era parte del guion, pues se suponía que no habría ningún tipo de acercamiento entre los actores, pero fue gracias a que Tom Cruise olvidó sus líneas, que decidió besar a Kelly McGillis, encantando a su director Tony Scott que terminó dejándo la escena en la película, y convirtiéndola en uno de los momentos más icónicos de la película.

4-Jurassic World Durante este film, el miedo a morir, la tensión romántica y el no haber expresado lo que sentías llevó a su protagonista Owen Grady a besar inesperadamente a Claire Dearing. El beso no estaba para nada planeado, pero fue su director Trevorrow quien lo planeo junto a Chris Pratt en secreto para que el efecto fuese verdaderamente sorpresa, por lo que la reacción de Bryce Dallas Howard es totalmente natural, logrando que la toma apareciera en la película. via GIPHY 5- Los juegos del hambre: Sinsajo parte 2 Este gran film dejó varias escenas que resaltar, y entre ellas se encuentra la despedida entre Effie Trinket y Haymitch Abernathy, que fue por sellada por un beso. La escena de estos dos polos opuestos protagonizados por Elizabeth Banks y Woody Harrelson nunca fue el planeado por el director o los guionistas, sino por Harrelson, que por iniciativa vio el momento perfecto para cerrar la conexión entre los personajes. Por su parte, Banks admitió que no tenía idea de lo que su compañero haría. via GIPHY 6-Lost in Traslation El beso final entre Bob Harris y a la joven Charlotte fue muy adecuado después de que este le susurrara al oído algo que, hasta la fecha no se sabe, pues sus interpretes, Bill Murray y Scarlett Johansson juraron nunca revelarlo. Lo que si revelaron es que el tierno beso, acompañado del misterioso par de palabras no estaban en el guion, por lo que la reacción de Johansson fue tan natural que inmediatamente su directora, Sofia Coppola lo amó y decidió dejarla en el proyecto final, creando así unas de las escenas más increíblemente emotivas. No todo lo que vemos esta necesariamente escrito en el guion, pues algunas veces ha tomado por sorpresa a los mismos actores y actrices.