Clubhouse: la exclusiva red social de los famosos que funciona con audios de voz

Clubhouse se ha convertido en una de esas apps que muchos fanáticos de la tecnología deben tener en su radar. Aún está en una fase de prueba y sólo se puede acceder con una invitación de alguien que ya tenga una cuenta de usuario registrada, privilegio que de momento ostentan algunas estrellas de cine y televisión, como Jared Leto, Ashton Kutcher u Oprah Winfrey.

¿En qué consiste éste club elitista al que solo se puede acceder con invitación?

Es una red social dedicada a comunicadores, periodistas, investigadores y famosos. La comunicación se hace a través de la voz.

Clubhouse no funciona con mensajes de texto, sólo permite conversar con tu propia voz. El usuario, una vez consiga su cuenta, tendrá un panel con sus preferencias temáticas y se moverá a través de diferentes conversaciones o "salas" en las que podrá escuchar a la gente debatir sobre varios temas: desde su opinión sobre la última película de Christopher Nolan hasta sesudos debates sobre ciencia y tecnología. Cada persona puede meterse en uno de esos debates y solicitar intervenir. Entonces, el moderador de la sala le cederá (o no) la palabra.

Todo esto se hace en un estricto directo, en streaming, y no a través de notas de voz como en WhatsApp. Lo que se dice queda registrado y no hay forma de borrarlo. Precisamente sus creadores han buscado recuperar la magia de charlar en tiempo real, y no sólo a través de los caracteres de una pantalla. En Clubhouse las ideas se defienden con argumentos, en directo y con tu voz. Es la forma ideal de potenciar un nicho de mercado cada vez más extenso: el del podcast.