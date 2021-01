Tras sus declaraciones en el programa Hoy sobre las acusaciones de Nath Campos a su compañero de trabajo Rix, Andrea Legarreta y Arath de la Torre decidieron mandar un mensaje queriendo aclarar su postura y disculpándose con la youtuber.

La mañana del pasado 25 de enero, conductores del programa matutino mexicano, en una sección de chismes, dieron su punto de vista del abuso que Nath Campos sufrió de parte del también influencer Ricardo Gómez "Rix".

Fue a través de Instagram y posteriormente, replicando el mensaje en sus demás redes sociales, que Andrea Legarreta se disculpó con Nath Campos por desestimar su denuncia diciendo que no comprendía por qué la joven de 25 años seguía teniendo una amistad con su violentador.

"Sí, sentí sin duda, la necesidad, de corazón, de ofrecer disculpas a Nath Campos y a su familia que se han sentido incómodos con algunos comentarios que hicimos en el programa Hoy [...] Nosotros presentamos un poquito de esta nota y después de algunos comentarios, lo que yo dije, por lo que me disculpo es que a veces lo confuso es que estas mujeres que han sido violentadas, después tengan que seguir conviviendo o siendo amigas de las personas que abusaron [...] Dicen que estoy poniendo en duda su declaración, que esto no ayuda y tienen toda la razón.

Nada más les quiero decir que no quería poner en duda su declaración. No tienes que estar presente para creer y no creer, lo que yo tengo que hacer es apoyar y que esto llegue a las máximas consecuencias y se aclare por los dos lados [...] Quiero disculparme (Nath Campos), deseo que sepas que se puede salir adelante y si en algún momento se sintió como que estoy poniendo en duda tus declaraciones, nunca fue mi intención".

Así mismo, pidió respeto para ella y su familia pues la conductora y sus hijas recibieron fuertes críticas e insultos en sus redes sociales.

Arath De La Torre pide que no saquen de contexto sus declaraciones

"En ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió, en ningún momento estoy apoyando a una persona que haya cometido algún delito, lo único que dije es que hay que ser responsables, denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas. Y entre más rápido, mejor. En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para agredir a una mujer. En ningún momento he dicho que sea mentira lo que está sucediendo. No se esperen, denuncien [...] Les pido por favor que no descontextualicen las cosas que nosotros hacemos.

De ninguna manera me metería jamás con una mujer en ese aspecto. Si en algún momento llegué a lastimar a una mujer que ha sido violentada, ofrezco una absoluta y sincera disculpa pero estoy tranquilo y consciente de que las cosas con amor se resuelven". Concluyó invitando a las personas a denunciar.

Qué dijeron Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre sobre Nath Campos

"El tema sería ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse que no se acuerdan qué pasó o qué permitieron y qué no permitieron? También la segunda chava que dice 'es que en la mañana desperté y vi que estaba ahí' ¿Y por qué despertaste ahí en la mañana? Porque en la noche te dormiste sin saber dónde te dormiste, sin saber quién estaba ni qué", dijo Martha Figueroa en su intervención.

Por su parte, Andrea Legarreta declaró que lo que más "le sacaba de onda" era "que sigan teniendo una relación de amistad con esas personas [...] Denuncian pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas a las que denuncian. Esto confunde un poco".

De la Torre concluyó aportando "si es cierto, que se aclare. Y si no, también porque esto puede detonar que cualquier persona te pueda denunciar por algo que ocurrió en una borrachera hace once, doce años".

Nath Campos y su denuncia hacia Rix

La youtuber mexicana, hermana de la actriz Gloria Aura (quien por cierto salió en su defensa luego de las declaraciones de los conductores), publicó el pasado viernes 22 de enero un video donde cuenta a detalle cómo es que el también creador de contenido, Rix, abusó de ella y cómo por muchos años ella se mantuvo callada porque sus amigos cercanos minimizaron los actos de su compañero.