A pesar de su corta edad Billy Eilish se ha convertido en una de las cantantes más populares en todo el mundo. Con su singular talento, una voz especial y un estilo único se hizo un lugar en el corazón de sus millones de fans. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de esta chica, ya que padece un trastorno que involuntariamente provoca que tenga movimientos o sonidos fuera de lo normal, también conocidos como tics.

Este trastorno tiene por nombre Síndrome de Gilles de la Tourette (Síndrome de Tourette o ST) y se caracteriza por causar sobre todo en niños gesticulaciones o sonidos que no pueden controlar.

Los tics más comunes se relacionan con parpadear o carraspear, también es posible que los afectados repitan palabras, giren, o rara vez, digan groserías.

El Síndrome de Tourette es una afectación directa al sistema nervioso y suele ir de la mano con otros problemas como:

-Trastorno de atención con hiperactividad (TDAH)

-trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

-Ansiedad

-Depresión

Hasta ahora se desconoce la causa de este padecimiento. Lo que sí se tiene claro es que empieza a manifestarse desde la infancia, más en niños que en niñas.

El Síndrome de Tourette con frecuencia empeora al inicio de la adolescencia, pero con el tiempo, las personas que lo sufren terminan superándolo.

Para combatirlo no se necesita tratamiento a menos que los tics interfieran con la vida cotidiana.

Al respecto de su padecimiento, Billie Eilish en entrevista comentó: "Es algo con lo que he vivido toda mi vida. Todos mis familiares, amigos y personas cercanas saben que lo padezco. No es algo diferente. No hablé sobre ello porque no quería que me etiquetaran, no quería ser algo como 'Billie Eilish, la artista con Tourette' que se presenta en Ellen”.

Asimismo, la cantante dijo que se encontró con videos en donde mostraban los gestos que hacía y entre los comentarios de los usuarios leía que les parecía gracioso, cuando en realidad se trataba de dichos tics.

Cuando la cantante decidió compartir que padecía el trastorno fue para conectar con las personas que también lo tienen. "Aprendí que muchos de mis fans lo tienen, lo que me hizo sentir mucho más en casa diciéndolo".