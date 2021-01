Natiruts, Ziggy Marley y Yalitza Aparicio presentan “América Vibra”

“No queremos hambre, nosotros somos vida. No queremos armas, nosotros somos paz. No queremos odio, nosotros somos amor”, cita Yalitza Aparicio a lo largo de la canción “América Vibra”.

Hace unos días se dio a conocer la colaboración musical entre Ziggy Marley y Yalitza Aparicio, y aunque al principio el anuncio causo expectativa, la realidad es que en la letra de la canción se intenta plasmar un mensaje de conciencia para la humanidad en general.

Para este sencillo también esta la importante colaboración de la banda brasileña, Natiruts.

De la fusión de los tres talentos surgió “América Vibra”, la cual más que un himno al reggae, es un manifiesto que evoca la unión de los pueblos de América, reclamando un mundo más justo y amoroso. En un momento de dualidad y de muros, físicos y estructurales, que nos separan, sin duda es un tema que viene como un pedido urgente de transponer barreras.

El track está interpretado en portugués, inglés y español y fue masterizado por Felipe Tichauer, quien tiene 26 nominaciones al Grammy Latino y al Grammy Americano, además de contar con la la mezcla de Tony Maserati (Beyoncé, Ariana Grande, Adam Lambert), quien tiene más de 10 nominaciones a los Grammy.

Asimismo, el arte de la portada fue desarrollado por Kobra, uno de los muralistas más reconocidos en la actualidad, con obras en los cinco continentes.

Rick Brombal se encargó de la dirección del video musical, en donde se intentó representar una profusión de imágenes icónicas de América (Brasil, México y Estados Unidos), rodeadas de naturaleza, como en una especie de oasis, liberado del ambiente hostil que los rodea.

Alexandre Carlo, vocalista de Natiruts, habló sobre el contexto que llevó a la banda a vibrar por una América más justa:

“Hay muros invisibles en la sociedad, creados principalmente por experiencias entre las relaciones humanas del pasado y que tienen un reflejo en nuestra rutina. En el caso de Brasil, y especialmente de América, la principal relación que causa estos muros invisibles es la del proceso de colonización, que favoreció una parte y desfavoreció tremendamente a otras”.

Por otro lado, Ziggy Marley habló sobre la asociación:

“Es un gran placer colaborar con Natiruts y Yalitza en la canción ‘América Vibra’. Mi letra habla de entender lo que le está pasando al medio ambiente y querer ver más justicia en el mundo. Si no hacemos algo, no va a pasar nada, así que tenemos que hacerlo".

Y finalmente, Yalitza Aparicio habló sobre la canción:

“La importancia de ‘América Vibra’ es mostrar que en la música no existen barreras y que es un medio universal en el que puedes transmitir mensajes de paz, así como que la unión nos hace más fuertes ante las adversidades, cuando existe el respeto entre las personas, se podrá ver una verdadera transformación".

"Cuando Sony me invito a participar fue una emoción muy grande ya que siempre he sido fan del reggae, nunca creí que Ziggy y Natiruts pudieran considerarme para participar en esta colaboración, que desde luego acepté y aunque con miedo, ya que al formar parte de este medio, somos blanco de todo tipo de críticas trato de enfocarme más en el objetivo de cada proyecto, como todos saben siempre he tomado los retos que vienen a mí y más cuando este viene acompañando de un mensaje tan fuerte y esperanzador”.