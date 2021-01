Cinco señales que te indican que debes decirle adiós a tu pareja

Así como en la vida hay etapas, en el amor también. Entender estos ciclos es crucial, sobre todo cuando quieres sanar y comenzar de nuevo.

Existen amores que roban hasta el aliento desde la primera vez que se cruza una mirada, la emoción fluye de tal manera que sientes que dejas el suelo y te elevas hasta el infinito.

Y después de que te das cuenta que has conectado con esa persona, empieza la urgencia por saber que son. Es entonces cuando deciden ponerle una etiqueta y con eso comenzar las etapas del amor.

Al principio todo pareciera que marcha de maravilla, te sientes tan enamorado que todo lo que hace la otra persona te parece increíble, quedas fascinado con cada beso, abrazo, caricia o charla que lleguen a compartir, e incluso puedes llegar a sentir que es el amor de tu vida.

De acuerdo con algunos estudios científicos la etapa del enamoramiento dura de seis meses a dos años, pero todo depende de la atención que le pongas.

Después de que has pasado esa hermosa etapa a lado de tu persona especial, comienzas a ver detalles de los cuales no te habías percatado antes, y te das cuenta que hay cosas que te molestan, que incluso llegas a no soportar, es aquí cuando las máscaras se han caído y la verdadera naturaleza del ser que está a tu lado se muestra en todo su esplendor.

En ocasiones llegamos a amar tanto a una persona que no nos damos cuenta cuando el ciclo termino o cuando de plano estás en medio de una relación tóxica.

Es por eso que hoy te compartimos algunas señales que te indican que la aventura con esa persona ha terminado:

1.Las cosas no mejoran a pesar de los intentos

En determinada etapa de la relación comienzan a surgir las peleas, una y otra vez, así hasta que las emociones de ambos se van debilitando, y se llega a un punto en donde los problemas parecen no tener solución.

Cuando este hábito ha sobrepasado los límites, es cuando te das cuenta de que por mucho que hablen y lleguen a acuerdos ya no sientes o tienes la intención de arreglar las cosas, simplemente dices si a todo para evitar que el conflicto se haga más grande.

2.Dejaron de hacer cosas juntos

Si de repente te das cuenta que ya no te contempla en sus planes de fin de semana, en las comidas familiares o reuniones con amigos, seguramente es porque esta redescubriendo su individualidad.

Querer pasar tiempo a solas no tiene nada de malo pues según la psicología siempre es bueno que entre parejas mantengan su individualidad, pero si de plano sientes que además de no invitarte comienza a ignorar lo que sientes o le expresas, es un foco rojo de que la atención que tenía hacia se esta desviando.

Aunque se puede entablar una charla sobre lo que está pasando, siempre es bueno que también te pongas a pensar en qué es lo que tu sientes, cómo te llegas a sentir con esas reacciones y lo más importante si estás dispuesto a seguir soportándolas.

3.Ya no te acaricia

Como bien leías arriba, al principio todo son besos, abrazos y caricias, pero si llega un punto en donde parece que todo esto se esfumo, es momento de que consideres seguir a su lado.

Con frecuencia las muestras de amor determinan el grado de interés que tu pareja sigue teniendo por ti.

4.La comunicación es mala

Si cuando esta terminando el día ya no se hablan para contarse como les fue o que hicieron es probable que la comunicación haya dejado de fluir y simplemente no encuentren la manera de conectarse de nuevo.

5.Ya no lo deseas

Aunque puede ser por ambas partes, si ya no tienen interés en sus encuentros sexuales, en pensar estrategias para complacerse e incluso suceden de manera muy espaciada, entonces el deseo se ha terminado.