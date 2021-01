Fran Healy, vocalista y compositor de los éxitos de Travis

“Valió la pena hacerme vegetariano para grabar con Paul McCartney”, asegura Fran Healy, vocalista de Travis desde 1991, cuando la banda aún se llamaban Glass Onion.

Healy es un músico inglés y autor de la mayoría de canciones de la banda, como ‘Why Does It Only Rain On Me?’, ‘Writing to Reach You’, ‘Flowers in the Window’, ‘Follow the Light’, entre otras.

En 2010 lanzó su primer trabajo en solitario, un álbum con el título de ‘Wreckorder’, en el que participan Paul McCartney y Neko Case, pero el buen hijo vuelve a casa pues éste será el año en que la banda dará una extensa gira por el Reino Unido que incluye un gran concierto en Londres en The Roundhouse. Además, la banda escocesa presentó hace unos días el videoclip de ‘Nina´s song’ rodado en formato deepfake. El tema está incluido en “10 Songs”, su noveno álbum de estudio publicado en octubre de 2020. La canción y el video fue dirigido por Healy. Pero ahí no paran las sorpresas, Fran Healy será el invitado VIP en De Película. No te pierdas el Facebook Live de LOS40 mañana viernes 29 de enero, a las 2:30 pm. Conoce aspectos de su vida, influencias musicales, los proyectos que se avecinan y mucho más.