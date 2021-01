A cuatro años del último álbum de Kings Of Leon, la banda de rock estadounidense está de vuelta con su octavo proyecto llamado "When You See Yourself" y para celebrarlo, han lanzado dos canciones como adelanto titulados "The Bandit" y "100,000 People".

Será el próximo cinco de marzo de 2021 que podremos escuchar el nuevo álbum de estudio de Kings Of Leon. Este fue grabado en los estudios Blackbird Studios de Nashville y producido por el ganador del Grammy Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine)

En las últimas semanas, la banda formada por los hermanos Caleb, Nathan y Jared y su primo Matthew Followill, dio adelanto de su material con una nueva camiseta parte de su merchandising que revelaba las canciones y letras del álbum. Lo recaudado fue directamente al fondo de ayuda del live Nation's Crew Nation, para apoyar a equipos de música en vivo quienes por las condiciones actuales del mundo, se han quedado sin trabajo.

Sobre los sencillos "The Bandit y "100,000 People"

El sencillo principal "The Bandit" ya puede escucharse en todas las plataformas digitales, así como el video musical que define el tono sonoro y visual del álbum.

Por su parte "100,000 People" también puede disfrutarse en las plataformes digitales y el visualizer que ya se encuentra en Youtube.

Tracklist de When You See Yourself

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100,000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time in Disguise

8. Supermarket

9. Claire and Eddie

10. Echoing

11. Fairytale