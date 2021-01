Jared Leto pierde su estatuilla dorada

¡Y el premio al más despistado es para Jared Leto! Y es que el actor acaba de confesar que uno de los premios mas preciados por los actores, del cual fue acreedor en 2014 por su papel de Rayón, mujer transgénero portadora de VIH, a lado de Matthew McConaughey en “El Club de los Desahuciados” ha desaparecido de su casa.

Fue a través de una entrevista que el líder de 30 Seconds to Mars reconoció que tiene 3 años que no sabe sobre el paradero de su galardón, y que su teoría esta basada en que durante su última mudanza para instalarse en Los Ángeles pudo haber desaparecido, aunque no coincide por los tiempos, cree que posiblemente fue antes, pero quizás nadie pudo decírselo.