Marilyn Manson se queda sin disquera tras acusaciones de Rachel Evan Wood

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”, esas fueron las palabras que Wood utilizó al declarar que Manson la acosó y abusó de ella cuando era adolescente.

Luego de que Evan Rachel Wood confesara sobre el abuso psicológico y sexual que sufrió por parte de Marilyn Manson, la disquera que lo representa dio a conocer su postura ante los hechos y no resultó nada favorable para el cantante.

Y es que Loma Vista Recordings, quienes se encargaron de publicar Heaven Upside Down en 2017 y We Are Chaos en 2020, anunciaron a través de un comunicado que: “Luego de las las perturbadoras acusaciones de Evan Rachel Wood y otras mujeres mencionando a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su reciente álbum, con efecto inmediato. También decidimos no trabajar con Marilyn Manson en futuros proyectos”.

Este caso solo es un ejemplo de la ola de violencia que han sufrido las mujeres desde años y cómo por miedo a cualquier tipo de represalia, muchas de ellas prefieren callar.

Afortunadamente este no fue el caso de Evan Rachel, quien por medio de su cuenta de Instagram decidió romper el silencio y denunciar su historia de abuso.

“El comenzó su grooming cuando era una adolescente y abusó horrendamente de mi durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon en la sumisión”, aseveró.

Un oscuro pasado

Por si no sabías, Evan Rachel y Marilyn tuvieron una relación de pareja cuando ella tenía 18 años y él 36.

Ella aseguró que durante el tiempo que estuvieron juntos vivió con miedo de represalías. “Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión”.

“Me harté de vivir en el miedo, calumnias o chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y confrontar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que él arruine a más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no estarán acalladas”, expreso la actriz en sus redes sociales.

La intención de hacer publico su caso tuvo lugar desde 2016, cuando Wood dijo a la revista Rolling Stone que había sido abusada sexualmente en dos ocasiones y como sobreviviente a esa experiencia testificó en 2018 ante una audiencia del Capitolio de Estados Unidos, sin revelar el nombre del abusador.

“Mi experiencia con la violencia doméstica fue la siguiente: abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lentamente pero se intensificó con el tiempo, incluidas amenazas contra mi vida, graves descalificaciones y lavado de cerebro, despertar con el hombre que decía amarme violando lo que él creía ser mi cuerpo inconsciente", dijo ante las autoridades.

Respecto a las acusaciones de Evan Rachel, Marilyn Manson no ha hecho ninguna declaración, tampoco sus abogados.