Han pasado tres años desde que Irina Baeva y Gabriel Soto iniciaron una relación romántica. Ahora, con anillo en mano, listos para formalizar su relación en un matrimonio, la actriz rusa ha decidido hablar sobre cómo inició su polémico noviazgo.

Fue en una entrevista en el canal de Youtube de Yordi Rosado que Irina Baeva decidió sincerarse con cómo inició su relación con Gabriel Soto, admitiendo que él aún estaba casado con Geraldine Bazán.

Entre lágrimas, Baeva admitía que tal vez había apresurado demasiado las cosas con Soto y ese se convirtió en un error que nunca va a poder superar, sobre todo por los ataques que sigue recibiendo desde que comenzó a salir con el actor.

"En algún momento empieza a darse esa... ni siquiera diría atracción, más bien empatía. Conectábamos mucho, platicábamos mucho" inició Irina confirmando que aunque ya lo conocía, fue durante la puesta en escena de una obra de teatro donde coincidieron, que comenzaron a llevarse más.

"Gabriel es la persona que da el primer paso. Él me dice 'mira, hay un interés de por medio, me gustas pero quiero que sepas que me estoy separando. Pero quiero decírtelo con toda la honestidad y toda la transparencia'" Sin embargo, aunque ella agradecía su sinceridad, le dejó claro que no quería ser la tercera en discordia.

"Yo no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas y si tú quieres una decisión drástica (el divorcio) es por ti, no es por mí, no es porque me voy contigo. Tú y yo, ya veremos pero si quieres tomar una decisión en tu vida porque te sientes como te sientes, es por ti y la responsabilidad es únicamente tuya", dijo Irina a Gabriel Soto.

Pero después de recordar ese momento y la forma en que la criticaron en redes sociales al enterarse de la relación, Irina aceptó que esa decisión tal vez no fue la más prudente. Sí, a lo mejor fue precipitado. A lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy. Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado. ¿Cómo se manejó? Hubieron muchos errores. Finalmente el tema es que se divorció, lo hizo por él y nosotros estamos felices. Estamos en una relación basada en confianza y transparencia desde el día uno. Una relación de compromiso el uno con el otro. Tan es así que nos vamos a casar y vamos a formar una familia", aseguró. Baeva reveló también que aunque la relación con sus hijas ha sido un poco complicada, poco a poco van generando recuerdos que las han unido. Además, detalló que cuando ocurrió la polémica en redes sociales, ella misma quiso hablar con Geraldine. "Yo quise ir a hablar con ella. Yo se lo pedí a Gabriel, nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie. Fue una decisión de los dos y la intención de ninguno de los dos era lastimar a nadie. Yo pedí hablar personalmente con ella porque no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Soy de hablar las cosas de frente", concluyó. Baeva también habló de su pasado difícil en Rusia y cómo aprendió a hablar español gracias a la telenovela de Rebelde. Además de su noviazgo con el actor Emmanuel Palomares y cómo le afectó emocionalmente.