Cómo identificar si tu pareja es infiel

Tocar el tema de la infidelidad es bastante complejo, ya sea por la falta de comunicación y cuidado, la falta de detalles, por que se acaba la pasión, nos gana la rutina, o simplemente las aventuras accidentales o el falso enamoramiento hacia alguien más, se han convertido en las principales “razones” por las que muchas personas pueden llegar a ser infiel.

El descifrar que tienen en común aquellos que ponen los cuernos a su amor es muy difícil, pues muchas veces los que engañan se comportan como las parejas ideales, por ello, te mostramos algunos comportamientos habituales que pude llegar a cometer una persona infiel.

Una de las señales más claras en una infidelidad son los cambios de hábitos, sobre todo si se trata de un cambio repentino y al que no se encuentra justificación. Por ejemplo, si antes no le hacia caso al celular y ahora no se despega de el, o cambia sus horarios de trabajo con reuniones a altas horas de la noche o viajes de empresa en fines de semana. Estás podrían ser algunas señales.

-NADA LE PARECE

Generalmente, una persona suele ser catalogada como infiel cuando comienza a enfadarse por todo con su pareja, y en dónde antes había armonía, ahora encontramos discusiones y disputas, que pueden puede llegar a ser bastante crueles. Esto ocurre porque cuando somos infieles, se tiene la tendencia de ponernos a la defensiva, y esto suele ocurrir cuando se intenta ocultar algo.