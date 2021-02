Que regalo dar en San Valentin de acuerdo al signo zodiacal

Aunque el amor no debe celebrarse un solo día el año, existe una fecha muy especial para demostrarle a tu mejor amigo o a tu persona especial lo mucho que los amas.

El 14 de febrero, tradicionalmente conocido como el Día del Amor y la Amistad es el pretexto perfecto para soltar todos esos sentimientos que tienes en tu interior si es que aún no te atreves a expresar lo que sientes por alguien.

Este día se caracteriza por obsequiar algún detalle que simbolice tus sentimientos hacia el otro y a veces escoger el regalo perfecto es toda una odisea, ya que por más que buscamos nunca sabremos si será el regalo ideal.

Y si eres de aquellos que está a punto de ir a comprar algún regalo pero todavía no tienes ni idea de que obsequiar, aquí te dejamos algunos consejos que van acorde a los signos zodiacales, te aseguramos que si sigues la recomendación los vas a sorprender.

Aries

Si tu persona especial es Aries, seguramente ya te diste cuenta que es una persona atrevida, valiente y que no tiene pelos en la lengua, esto es porque es un signo de fuego y lo trae corriendo por la sangre. A este signo le encanta hacer cosas nuevas y odia la rutina, por lo que si tu pareja o amigo se rige bajo este signo de seguro te has visto en aprietos en varias ocasiones.

A los Aries no les gustan los típicos regalos, olvídate de los chocolates o los peluches y opta por algo que pueda disfrutar, como una experiencia. Ahora con la pandemia, sabemos que no se puede salir a cualquier lugar, en este caso podrías preparar algo especial en tu casa.

Tauro

Por naturaleza Tauro es un signo muy romántico ya que tiene de regente a Venus, el planeta del amor, por lo que encontrar un regalo será relativamente fácil para ti.

A los Tauro les gustan las cosas buenas de la vida, sobre todo aquellas que están relacionadas con el paladar.

A este signo lo puedes sorprender con una cena en un restaurante bonito al que nunca haya ido o una cena muy especial en un lugar mágico. Como Tauro es un signo muy hogareño ten por seguro que un plan en casa le vendrá muy bien, eso si, le vas a tener que preparar algo de comer, un postre o de menos comprarle las golosinas que más le gusten.

Otros regalos perfectos para los nativos de este signo son las botellas de vino, un desayuno en la cama, una tarde de Netflix o de juegos de mesa.

Géminis

Si fuera por este signo estaría todo el tiempo en movimiento, es por eso que ahora que no se pueden hacer muchas cosas en pandemia, asegurate que la cita que tengas con este tipo de persona se relacione con momentos de risa y diversión.

Si Géminis te llega a decir que va a pasar San Valentin con sus amigos, no te saques de onda, no es que no te quiera o no sienta cosas lindas por ti, solo que le gusta compartir momentos así con todas las personas que son importantes para ellos, como su familia o amigos.

Es importante que si te invita a alguna reunión con los suyos saques tu lado más divertido y ameno pues este signo lo tomará muy en cuenta.

Y si quieres sorprenderlos de verdad, deberás planear una sorpresa que involucre a sus personas especiales. Sabemos que con la pandemia las reuniones son prácticamente imposibles, pero puedes preparar una comida en casa con pocas personas e incluso organizar una videollamada, así cuando se acabe, Géminis te buscará para sorprenderte con mucho amor.

Cáncer

Uno de los signos más nobles del zodiaco, como su naturaleza esta ligada al elemento del agua por los sentimientos, seguro cualquier detalle por más pequeño que sea le hará feliz.

Cáncer es una persona muy sensible y todo lo que le des con mucho amor lo valorará, para este signo es poco relevante los regalos caros y extravagantes.

Puedes optar por obsequiarle algo hecho con tus manos y que este relacionado con ustedes dos, por ejemplo alguna carta, un álbum de fotos o un playslist con sus canciones favoritas.

Leo

Para este signo dar y recibir regalos es uno de sus lenguajes del amor. Cuando ama mucho a alguien, Leo se convierte en la persona más detallista del mundo. Nunca tendrá problema en regalarte o darte todo lo que quieras o necesites.

El obsequio adecuado para los leones debe estar acompañado de sorpresa, pues es bastante exigente y no le gusta lo típico. Especialmente en ese día, un Leo necesita sentirse especial, como si fuera la única persona en el planeta tierra afortunada por tenerte a su lado.

A Leo le encantan las cosas que brillan y que detrás tengan un significado sentimental. Para este caso puedes darle alguna joya, aunque sea algo pequeño, le encantará. También le puedes obsequiar alguna carta y con eso lo tendrás muerto de amor.

Virgo

Este signo va a repetirte una y otra vez que no hace falta que le regales ni le sorprendas con nada. Para un Virgo, San Valentín es un día más y lo que quiere es que le demuestres amor y lealtad durante los 365 días del año. Aunque este será el mejor regalo para virgo le sorprenderá que tengas un detalle para él/ella durante ese día.

Virgo es una persona que está siempre dando lo mejor de sí misma y muchas veces se olvida de desconectar. Le cuesta mucho tomarse tiempo para sí mismo/a. Por eso, el mejor regalo que le puedes hacer es ir a un spa o si no puedes, un masaje en casa.

Sorpréndelo/a con una tarde en la que lo incites a desconectarse de todo y la única prioridad sea cuidar de su cuerpo. Puedes prepara un baño relajante con aceites esenciales y seguro le encantará.

Libra

Si sales con una persona Libra seguramente ya te diste cuenta de que es más romántica de lo que realmente aparenta. A este signo le encantan los pequeños detalles y adora que le sorprendan con algo en lo que invirtieron tiempo.

El regalo ideal para los Libra son las flores o los libros. Toma en cuenta que no le prestan atención al material con el que están hechos las cosas, sin embargo, si se fijará mucho en la intención que tuviste al dárselo.

Lo que más va a disfrutar el signo de la balanza es pasar tiempo contigo, así que la cita ideal puede ser una noche en la azotea mirando las estrellas o simplemente viendo una película que le guste mucho.

Escorpio

Debes saber que encontrar el regalo ideal para Escorpio es una tarea muy difícil, ya que es una persona tan reservada que sorprenderla podría resultar en una tarea titánica.

Si eres su pareja y ya llevan un buen tiempo juntos, de alguna manera debes saber que le gusta y podrías guiarte por el camino de lo conocido para no errar con tu detalle, Ahora, recuerda que a este signo le encanta la pasión, la sensualidad y todo lo que tenga que ver con eso.

Deja todo a un lado y sorprende a Escorpio con una noche de pasión loca. Si es mujer puedes regalarle lencería o algún juguete sexual que pueda usar contigo. En definitiva Escorpio quiere disfrutar contigo ese día tan especial, sorprenderlo será más fácil de lo que piensas si optas por lo pasional.

Sagitario

Para este signo de fuego el regalo perfecto se relaciona con cualquier tipo de viaje. Pero como la pandemia impide esta actividad, tendrás que idearte algo si quieres sorprenderle.

A este signo le encantan los viajes porque constantemente está buscando crear nuevos recuerdos, aprender cosas nuevas, descubrir nuevos rincones. La ventaja de esto último es que son cosas que se pueden hacer desde casa.

El regalo perfecto para Sagitario puede ser una cámara de fotos instantánea para que pueda crear recuerdos, un buen libro o algún curso en línea que le permita aprender algo nuevo.

Capricornio

Otro signo del zodiaco bastante complicado de entender para los regalos es Capricornio, ya que es bastante exigente. Constantemente está pensando en el trabajo, en sus planes, en sus responsabilidades…

A este signo le cuesta mucho desconectar e invertir tiempo en sí mismo, se entrega al máximo a sus actividades cotidianas y después a su gente.

El mejor obsequio que le puedes dar es algo que le ayude a recordar que tiene que encontrar tiempo para sí mismo. Aquí aplica una sesión de algo relacionado al auto cuidado o un pack de productos para que se relaje en casa.

Acuario

Este es uno de los signos más soñadores y creativos del zodiaco así que tendrás que ingeniártelas para sorprenderlo. Es una persona tan especial que le gustan las cosas que no se suelen regalar. Olvídate de las típicas rosas o chocolates.

A los acuarios les tienes que regalar algo que este a su altura, si te lo puedes permitir regalale algo de su diseñador, escritor, pintor, director de cine o cantante favorito. Este tipo de detalles lo harán sentir que lo escuchas cuando habla y que prestas atención a las historias que te cuenta.

Piscis

Sobre todo para Piscis, el Día de San Valentín es un momento muy especial. Si sales con una persona de este signo es la excusa perfecta para ponerte romántico y sensible, pues ellos valoran estas actitudes melosas por sobre todas las cosas.

A Piscis le encantan los detalles, de cualquier tipo, pero sobre todo los que tengan que ver con el amor. No hace falta que te gastes todo tu dinero en comprarle el detalle más caro del mundo, con que inviertas un poco de tu tiempo y de tu cariño funciona a la perfección.

Puedes prepararle una sorpresa con tus manos, sobre todo algo que evoque alguna experiencia que vivieron juntos.