Ariana Grande llega a 20 récords Guinness

Después de más de una década en el mundo del espectáculo, la icono del pop Ariana Grande continúa cosechando éxitos, y que mejor que demostrarlo con los 20 Récords Mundiales Guinness que ha ganado. ¡Así es, ya son 20!.

Recientemente se anunció que la cantante ha batido oficialmente 20 récords monumentales, situándola junto a grandes leyendas de la música como Mariah Carey, Rihanna y hasta los The Beatles, posicionándola como la nueva "Princesa del Pop".

La combinación de su voz y su gran talento reflejado en su más reciente álbum “Positions” que alcanzó el número 1 el 7 de noviembre de 2020, la ha hecho acreedora a este nuevo galardón, y con ello rompe récord de el mayor número de canciones en debutar en el número uno del Billboard Hot 100.

Otros de sus éxitos que han obtenido el codiciado puesto son "thank u, next", "7 rings", "Stuck with U" en colaboración con Justin Bieber y "Rain on Me" junto a Lady Gaga.

La lista de sus galardones abarca desde sus éxitos musicales, sus fans a quiénes llama "Arianators", hasta sus tatuajes. Te compartimos la lista de sus 20 récords Guinness:

Canción con mayor transmisión en Spotify en una semana (categoría femenina) - "7 rings", con 71.467.874 transmisiones. Mayor número de seguidores en Spotify (categoría femenina)- más de 54 millones. Primer acto en solitario en ocupar los tres primeros puestos simultáneamente en la lista de singles de Estados Unidos - Con "7 Rings", "Break up with Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U, Next". El hat-trick más rápido de singles nº 1 en el Reino Unido por una artista femenina: 98 días con las canciones "Thank U, Next", "7 Rings" y "Break up with Your Girlfriend, I'm Bored". Mayor número de entradas simultáneas en el Top 40 de la lista de singles de Estados Unidos por parte de una artista femenina. Primera artista femenina que se sustituye a sí misma en el nº 1 de la lista de singles del Reino Unido - ninguna mujer se había sustituido a sí misma en el número 1. Canción más transmitida en Spotify en una semana- 71.467.874 streams, con "7 Rings". Primera artista en solitario que se sustituye a sí misma en el número 1 de la lista de singles del Reino Unido durante dos semanas consecutivas. Tatuaje de Eevee más popular- El amor de Ariana Grande por Pokemon fue demostrado cuando publicó una foto de su nuevo tatuaje de Eevee, y desde entonces ha sido aprobado por 12.146 de los seguidores de Snapchat. Mayor número de suscriptores para un músico en YouTube (mujer): 41,1 millones de suscriptores. Mayor número de nominaciones a los MTV VMA a la Mejor Colaboración - 6 nominaciones y comparte el título con Rihanna. Mayor número de seguidores en Instagram para una cantante femenina - 219 millones de seguidores y continúa subiendo. Mayor número de seguidores en Instagram para una mujer: más de 219 millones de seguidores. Álbum más transmitido por una artista femenina en una semana en Estados Unidos - las 12 canciones del álbum se habían transmitido 166.408.992 veces en Spotify. Álbum más transmitido por una artista femenina en una semana en Reino Unido. Álbum de pop más transmitido en una semana Estados Unidos - 307 millones de transmisiones. Pista más transmitida en una semana por una artista femenina en las listas de Billboard - "thank u, next" fue transmitida 93.800.000 veces. Mayor número de oyentes mensuales en Spotify para una mujer - 76.729.036 oyentes mensuales. Acto más transmitido en Spotify en categoría femenina - "7 rings" registrando 71.467.874 streams. Mayor número de canciones en debutar en el número uno del Billboard Hot 100 - Grande tiene un total de cinco debuts en el número 1 de la lista de singles del Hot 100 de Estados Unidos: "thank u, next", "7 rings", "Stuck with U", "Rain on Me" y "Positions".

La carrera de Ariana sigue creciendo, prueba de ello es la publicación en dónde que titulaba “happy february” acompañado de tres imágenes que, para muchos de sus seguidores representa el álbum deluxe edition de Positions.