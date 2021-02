Salma Hayek revela que sufrió bullying y esta fue la razón

Todos sabemos que Salma Hayek es una de las artistas con mayor éxito a nivel internacional, ya que desde muy joven, la actriz mexicana originaria de Veracruz tuvo la intención de abrirse paso en el mundo del cine.

En la industria del entretenimiento, los estándares de belleza han traspasado los límites de muchos artistas, sobre todo de mujeres, quienes en diversas ocasiones acuden al quirófano para arreglar aquello que creen no es perfecto en su rostro o cuerpo.

Y constantemente se ven expuestas a inseguridades que origina el propio medio, este fue el caso de Salma Hayek quien en una entrevista confesó que llegó a sentirse muy insegura con algunos detalles de su físico, en especial de su estatura.

Sabemos que en Hollywood gran parte de las actrices y modelos superan los 1.70 m, en relación a esto, la mexicana aseguró que sufrió de bullying por sus 1.57 m. “Yo soy muy bajita. He sufrido bullying por ser de baja estatura durante toda mi vida”, contó en una entrevista para Variety.

Pero a pesar de este complejo, Hayek siguió adelante, se esforzó y no le dio importancia a las personas que criticaban su estatura.

Hasta ahora, sus fans no se pueden imaginar lo que la actriz sufrió, pues siempre han imaginado a una mujer talentosa y que brilla en cualquier lugar al que llegue. La mayoría opina que su chispa deja en segundo plano el detalle de su estatura, por lo que en todo momento le han brindado su amor y cariño.

Los años han pasado y Salma ha demostrado ser una mujer segura de sí misma, siempre comprometida con crecer profesionalmente en el mundo de la actuación.

Es por eso que ahora se ganó el papel de Ajak, una de las heroínas de The Eternals, la próxima cinta de Marvel y Disney. “Y de repente, no importa”, expresó sobre las críticas. ”Eres un superhéroe en el Universo de Marvel, me conmovió”, dijo feliz la actriz de 54 años.

La nueva película en la que participará la actriz se basa en el cómic de Jack Kirby, el cual narra la historia de una raza de súper humanos evolucionados en la Tierra.

Salma Hayek está trabajando de la mano de la directora, Chloé Zhao, con quien se llevó de maravilla. “Me siento muy afortunada, tengo una amiga mexicana que es la mayor fanática de Marvel. Mi problema fue guardar el secreto por un largo, largo tiempo”, dijo emocionada por esta nueva etapa en su carrera.