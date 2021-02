Miley Cyrus llora al cantar Wrecking Ball en show previo al Super Bowl LV

Miley Cyrus dio un concierto previo al Super Bowl LV. A través de TikTok, la cantante interpretó sus mayores éxitos pero sin duda, un tema que no pudo evitar conmoverla fue "Wrecking Ball", canción que le dedicó a su ex esposo Liam Hemsworth.

Miley Cyrus y su potente voz interpretaban una de las canciones que no solo la posicionó como una de las artistas pop más importantes de su época sino que le quitó el título de niña buena y la hizo desahogarse de su ruptura sentimental más difícil de su vida, la de Liam Hemsworth.

Miley Cyrus llora al cantar Wrecking Ball en el Super Bowl LV /

TE RECOMENDAMOS: La peor pesadilla de Miley Cyrus es que toquen esta canción en su funeral

Parecía que la canción la dominaba a la perfección pero fue en los últimos versos que Miley no pudo evitar comenzar a llorar. Cada palabra le hacía recordar cada parte de su relación y ella misma decía "Cada vez es más difícil cantarla".

"I never meant to star a war (nunca quise iniciar una guerra)", "Don't You ever say I just walked away, I Will always want you (Nunca digas que solamente me fui, yo siempre te amaré)", decía mientras se le quebraba la voz y con dificultad la terminaba.

"Cantando esta canción, acerca de sentirse totalmente rota, me hace recordar cuánto amo de cantar en vivo y es que logro que ustedes se identifiquen con mi música. Cada quién sufre de distintas maneras [...] A veces me muestro con mi armadura y mucha brillantina pero también tengo un corazón sensible", dijo Cyrus al terminar de cantar Wrecking Ball e introduciendo su siguiente tema "The Climb".