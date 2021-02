Días después, a través de mensajes de despedida de colegas suyos, se anunció el fallecimiento de quien interpretó el intro oficial de Dragon Ball Z, "Chala Head Chala" en su versión para Latinoamérica.

Mario Castañeda, quien dio voz al personaje de Goku, se despidió de Castañeda con unas conmovedoras palabras en sus redes sociales.

"...Me siento afortunado por haberte conocido y haber compartido contigo aviones y comidas, risas y escenarios. Te quedas en el corazón, querido Ricardo. Haré una Genkidama", escribió.

Mario Castañeda se despide de Ricardo Silva /

Antes de partir, Silva dejó un mensaje a familiares, amigos y fans, asegurando que se iba tranquilo y sin ningún remordimiento.

"A mis amigos y seguidores. Gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo y su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y por mi gran pasión por la música. 'No importa lo que suceda, yo ya estoy bien'".