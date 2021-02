“Esta batalla la vamos a ganar”: abuelita de Belinda es hospitalizada de gravedad

Por ahora, no hay buenas noticias para la familia de Belinda, ya que su abuelita, Juana Moreno, de 88 años, tuvo que ser hospitalizada de emergencia y su estado de salud es grave.

A través de su cuenta de Instagram, Belinda Schüll, madre de la interprete “Bella traición”, dio a conocer la situación por la que atraviesa su madre y pidió a sus seguidores una oración por ella.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, escribió Schüll en sus historias Instagram.

Asimismo, agregó que era la mujer más importante de su vida, su guía y amiga del alma. “No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… Esta batalla la vamos a ganar”.