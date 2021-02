Los mejores memes del show de The Weeknd en el Medio Tiempo del Super Bowl

Abel, Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl LV. Un escenario diseñado especialmente para la televisión, éxitos como "I Can't Feel My Face", "I Feel It Coming" y "Starboy", hicieron que este show se hiciera tendencia en pocos minutos.

Los memes no esperaron y los internautas, a través de divertidas imágenes, mostraron cómo disfrutaron o se disgustaron con esta presentación.

Les compartimos los mejores memes del show de medio tiempo del Super Bowl con The Weeknd.