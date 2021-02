Kris Jenner: la razón por la que fue demandada y le pidieron millones de dólares

Han sido meses difíciles para Kris Jenner, la cabeza del clan de las Kardashians, ya que fue presentada una demanda en su contra por parte de uno de sus ex-guardaespaldas, quien la acusó de abuso sexual y ahora demanda que el “daño” causado se repare con una cifra millonaria de dinero.

El argumento del ex-guardaespaldas, Marc McWilliams, fue que Jenner abusó sexualmente de él al realizarle tocamientos en sus genitales sin su consentimiento.

Además, McWilliams agregó que durante el tiempo que estuvo trabajando con ella, también fue víctima de discriminación racial y de género.

Por otra parte, aseguró que su despido fue muy problemático, así que por la reparación del daño que le causó pidió 3 millones de dólares.

El ex-guardaespaldas explicó que comenzó a trabajar para Jenner en mayo de 2007 y que desde ese entonces cuido de la mujer y Kourtney Kardashian, la mayor de sus hijas.

Al respecto, McWilliams expuso que también había sido agredido por Kourtney, pero no especificó si fue de forma física o verbal.

Hasta ahora, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” ha negado las acusaciones en su contra al igual que su madre.

Este proceso sigue en pie desde diciembre del 2020, y aunque aún no se llega a nada, la pelea del guardaespaldas sigue sobre la mesa.

