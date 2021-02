Camilo demostró que siempre sí conoce a Selena Quintanilla y lo mostró dejando callados a quienes lo criticaron, al interpretar una canción de la reina del Tex-Mex.

Un artista exitoso muchas veces se inspira de otros artistas para encontrar su género y estilo. Normalmente son los que han marcado la historia de la música los que se convierten en sus mentores. Por eso, que Camilo no conociera a una de las representantes de la música latina más importantes de los años 90, conmocionó a todos.

Hace unos días se hizo viral un video de Camilo en una entrevista. Ahí traía unos audífonos puestos y tenía que adivinar la canción que le ponían. Fue en el fragmento del video donde vimos que tocaba la canción "Techno cumbia" de Selena Quintanilla. Cualquier fan de la cantante la reconocería pero esta vez, a Camilo le costó trabajo identificarla y aunque se la pusieron un par de veces, seguía preguntando de quién era.

Camilo no conoce a Selena Quintanilla

"No, ni idea, nunca la escuché [...] No sé de Selena pero sí de Evaluna", decía entre risas Camilo quien sí logró acertar canciones de Daddy Yankee, Anuel, Billy Ray Cyrus y Carlos Rivera.

Pero Camilo quiso redimirse esta vez. A través de sus historias de Instagram compartió un video con sus fans donde cantaba el tema "Como la Flor", una de las canciones más populares de Selena.

Camilo no quiso hacer algún comentario sobre si la recordaba o no, simplemente, con su talento musical, demostró que es de sabios equivocarse y que una vez que no supo quién era la reina del Tex-Mex, se puso a investigar.