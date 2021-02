Alejandro Fernández y Christian Nodal unen de nuevo sus voces para darle vida a “Duele”

Inolvidable fue la presentación en la pasada entrega del Latin GRAMMY, en donde Alejandro Fernández y Christian Nodal compartieron el escenario por primera vez al interpretar “Mas no puedo”, la combinación fue tan bien recibida por los millones de fans que esta vez decidieron unir sus voces de nuevo para crear “Duele”.

Este tema es un himno al desamor causado por una ruptura amorosa y que es imposible de olvidar.

Fue compuesta por Christian Nodal y en el video musical que se grabó en Guadalajara se puede ver a ambos interpretes, golpeados y heridos, ahogando sus penas en una cantina.

Dicho video culmina con la presentación de Fernández y Nodal en un palenque vacío, haciendo alusión a la esperanza de regresar este año a los conciertos en vivo.

Alejandro Fernández, es uno de los artistas más representativos de la música regional mexicana, tiene más de 10 billones de reproducciones a lo largo de su carrera, y a pesar de la cancelación de conciertos en 2020, permaneció activo, siempre buscando la manera de conectarse con sus seguidores y prestando su voz a distintas causas sociales de impacto comunitario.

A finales del año pasado, el cantante ofreció "América A Una Sola Voz", un histórico concierto vía livestreaming alrededor del continente americano, en el cual reunió a más de 150, 000 mil espectadores en 19 países.

Por si fuera poco, a Fernández lo invitaron a participar en el evento inaugural del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, "United We Serve: A Celebration of the National MLK Day of Service", en donde interpretó “Decepciones”.

Por otra parte, Christian Nodal continúa rompiendo los límites y cosechando éxitos con su más reciente sencillo “Dime Cómo Quieres” junto a Angela Aguilar.

El joven sonorense de 21 años, debutó por segunda vez en el chart global de Spotify 200 y se adueñó de la posición #1 de YouTube Music Chart México, logrando romper record como el vídeo con más visitas en la historia del listado.

Actualmente, el tema lidera por 4ta semana consecutiva la radio Regional Mexicana en Estados Unidos, además de ocupar la primera posición de radio popular y general en México.