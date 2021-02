Karol G presenta explosiva colaboración con Anuel AA y J Balvin

La cultura pop hispana se encuentra marcada por la huella inigualable de la música Karol G, con temas que destacan la diversidad e inclusión, logrando superar las barreras del idioma y romper fronteras, convirtiéndose en la artista femenina más aclamada en la industria de la música latina.

Con la mezcla de líneas entre inglés y español, la ganadora del Latin GRAMMY celebra el estreno de su nuevo sencillo titulado "Location", en donde une su voz con dos de las figuras más destacadas de la música latina, Anuel AA y J Balvin.

“Lo mas importante para mi es darle a mis fans una experiencia única y diferente con cada sencillo, tanto en la parte musical como en lo visual. ‘LOCATION’ es una canción muy especial porque pude colaborar con artistas que tanto admiro, combinamos sonidos de reggaeton/hip-hop/country y además hicimos un super video lleno de energía y rodeo vibes!!!” - menciona KAROL G.

“Location”, producida por el reconocido productor Ovy On The Drums, propone sonidos realmente innovadores al fusionar el reggaetón con hip-hop y melodías de género country, convirtiéndose en su primer colaboración tras el lanzamiento de sus éxito “Bichota”, coronada en el #1 del listado “Top Global Songs and Videos” de YouTube y “Latin Airplay” de Billboard.

Y que decir de su video musical, dirigido por Colin Tilley, en donde logra recrear una increíble fiesta llena de energía, en un ambiente al estilo de un rodeo dentro de un desierto.

Hoy en día, y gracias a su música, Karol G se ha posicionado como la artista femenina #1 en el mundo, sobrepasando los más de 21.5 millones de reproducciones en las plataformas digitales, por lo que “Location” pinta para ser un éxito rotundo. Disfrútalo en LOS40: